Maria (23) umrla nakon horora u klubu: Sudjelovala u ekstremnom izazovu, objavljene snimke

Mlada majka Maria Jose Ardila (23) umrla je nakon što se u noćnom klubu u kolumbijskom Caliju otrovala alkoholom tijekom rođendanske proslave, objavio je The Sun u ponedjeljak.

Ardila je sudjelovala u opasnom izazovu i pristala u kratkom razdoblju popiti šest različitih alkoholnih pića kako bi osvojila novčanu nagradu tešku oko 350 eura.

Objavljene snimke

Na snimkama koje kruže društvenim mrežama vidi se kako Ardila, inače studentica agroindustrijskog inženjerstva, kleči dok joj druga osoba ulijeva alkohol izravno u usta. Zatim se vidi kako s još nekoliko ljudi stoji oko stola i pije alkohola, a potom kroz plastičnu slamku uzima novo piće. "Grozan je okus", čuje se kako Maria govori na snimci.

#LAMEMTABLE 😢 Falleció María José Ardila, la joven caleña de 23 años que permanecía hospitalizada tras participar en un reto de consumo de alcohol durante una fiesta en una discoteca. La joven fue diagnosticada con muerte cerebral luego de sufrir una grave intoxicación etílica.… pic.twitter.com/O83hqrWNc8 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 31, 2025

Pred krajem izazova, 23-godišnjakinja se srušila i ugušila vlastitim povraćanjem. Prijatelji su je odvezli u bolnici nakon što su shvatili da je prestala disati. Stigla je bez vitalnih znakova, a liječnici su je nekoliko puta pokušali oživjeti. Kasnije su potvrdila da je pretrpjela teško oštećenje mozga zbog nedostatka kisika. Proglašena je moždano mrtvom i isključena s aparata za održavanje život nakon pet dana.

Otac sumnja da je piće bilo otrovano

Njezina potresena obitelj rekla je da je Maria sudjelovala u izazovu kako bi osvojila novac i pomogla prijatelju koji se nalazio u teškoj financijskoj situaciji. Otac Andres Ardila lokalnim medijima je rekao da sumnja da je piće možda bilo otrovano. Optužio je noćni klub za nepažnju i istaknuo da na licu mjesta nije bilo medicinskog osoblja te da osoblje kluba nije na vrijeme pomoglo njegovoj kćeri.

Klub je u priopćenju izrazio sućut i naveo da će surađivati s vlastima. U tijeku je istraga koja bi trebala utvrditi je li riječ o kaznenom djelu.

Mediji navode da je Ardila majka desetomjesečne bebe te da je udana za muškarca koji živi u SAD-u.

