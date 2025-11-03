Sudbonosne posljednje riječi: Probudio se iz kome, otkrio ime svog 'ubojice' pa umro

Budući otac, koji je ostao u komi nakon tragične nesreće, probudio se i optužio svoju djevojku da je namjerno izazvala nesreću prije nego što je umro, piše The Sun.

Daniel Waterman (22) iz New Yorka vozio se sa svojom djevojkom Leighom Mumby (24) na Floridi u veljači. Automobil se zabio u drvo, a Waterman je završio u komi nakon nesreće. Imao je slomljene brojne kosti, ozljedu kralježnice i kolaps pluća.

Međutim, probudio se iz kome i otkrio ime krivca. Optužio je svoju djevojku da je izazvala stravičan sudar.

"Nije me briga što će se dogoditi. Dobit ćeš ono što zaslužuješ", rekao joj je. Mumby je nakon nesreće tvrdila da nije kriva, ali nakon njegove izjave, optužena je za izazivanje prometne nesreće. Naknadno je optužena i za njegovu smrt.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Ovo nije bila nesreća'

Trenutačno se nalazi u zatvoru okruga Flagler.

"Ovo nije bila nesreća. Dokazi su pokazali da nije koristila kočnice - automobil je ubrzavao u trenutku udara", rekao je John Hager, odvjetnik obitelji Waterman. Watermanova obitelj nazvala je sudar činom nasilja - dodajući da se Daniel hrabro borio osam mjeseci.

"Osam dugih mjeseci patnje. Ništa nije želio više nego vratiti se kući, svojoj djevojčici i obitelji koja ga je toliko voljela", pisalo je na GoFundMe stranici. U vrijeme sudara Mumby je bila trudna s njegovim djetetom.

Izvješće Floridske prometne patrole otkrilo je da se par svađao nakon što je Waterman saznao da je trudna i da je primio SMS poruku od žene iz New Yorka. Sumnja se da je pokušao pobjeći iz auatomobila kad je ona usporila, ali je Mumby, shvativši njegovu namjeru, stisnula gas i zabila se u drvo brzinom od 145 kilometara na sat.

Oboje su bili ozlijeđeni, ali njezine ozljede nisu bile tako teške.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je mjesto na kojem su život izgubila dvojica radnika u Bjelovaru