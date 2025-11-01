TRAGIČNA SMRT /

Muškarac (45) umro u Zadru od predoziranja, policija uhitila dilera

Foto: Ivo Cagalj/pixsell/ilustracija

Zbog utvrđivanja točnog uzroka smrti, nad preminulim je muškarcem provedena obdukcija, a uzeti su i uzroci bioloških materijala za daljnje vještačenje

1.11.2025.
15:43
danas.hr
Ivo Cagalj/pixsell/ilustracija
Policajci iz Nina proveli su kriminalističko istraživanje nad muškarcem (42) zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela omogućavanja trošenja droga. 

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni dao na trošenje neutvrđenu količinu droge muškarcu (45). Taj je muškarac istu drogu konzimuirao, a od nje naposlijetku i preminuo.

Zbog utvrđivanja točnog uzroka smrti, nad preminulim je muškarcem provedena obdukcija, a uzeti su i uzroci bioloških materijala za daljnje vještačenje. 

"Zbog sumnje da je 42-godišnjak počinio kazneno djelo Omogućavanje trošenja droga, nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru, podnesena je kaznena prijava te je jučer u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske", poručili su iz policije.

POGLEDAJTE VIDEO: U petom razredu joint, u osmom na ispumpavanje želuca: 'Upadaju u oružane pljačke zbog kokaina'

ZadarPredoziranjeDiler
Muškarac (45) umro u Zadru od predoziranja, policija uhitila dilera