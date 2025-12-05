Balkanske zvijezde zarađuju do 20 tisuća eura po objavi: Koliko vrijede njihovi online angažmani
Estradna scena na Balkanu posljednjih je godina postala ne samo glazbeni spektakl, već i ozbiljan biznis, u kojem se popularnost na društvenim mrežama sve češće izravno pretvara u zaradu. Suradnje s modnim, kozmetičkim i lifestyle brendovima donose im tisuće eura po objavi, a mnogima upravo digitalne kampanje postaju unosnije od glazbenih nastupa
Opće je poznato da influenceri reklamiraju različite brendove, no sve veći broj kompanija angažira mlade glazbene zvijezde kako bi na što atraktivniji način predstavile određeni proizvod. Cijene koje pjevačice i glumice postižu za oglašavanje često su više od iznosa koje naplaćuju influenceri, a nerijetko nadmašuju i honorare za nastupe ili filmske uloge.
Suradnje s modnim brendovima
Pjevačice mlađe generacije, koje za samo jednu objavu ili nekoliko Instagram storyja mogu zaraditi ozbiljne iznose, uglavnom su one s najvećim brojem pratitelja na društvenim mrežama. Postoje i dugoročne suradnje koje uključuju više objava i storyja, a takvi su angažmani, naravno, mnogo skuplji.
Izdvojili smo nekoliko mladih glazbenih zvijezda koje reklamiranjem brendova mogu zaraditi od 5.000 do 20.000 eura, ovisno o trajanju i opsegu suradnje.
Sara Jo nije pjevačica koja nastupa svakog vikenda, no zato ima stotine tisuća pratitelja na društvenim mrežama. To joj omogućuje da bude jedna od najtraženijih glazbenica za različite marketinške kampanje modnih i kozmetičkih brendova. Prema saznanjima, za jednu suradnju kao zaštitno lice može zaraditi između 5.000 i 15.000 eura.
Breskvica je prepoznatljiva po mladenačkom stilu i hitovima koji često dominiraju TikTok trendovima. Zbog svoje popularnosti među svim generacijama, razne je kompanije rado angažiraju za kampanje na društvenim mrežama. Njezine suradnje s parfumerijama i beauty brendovima donose joj između 5.000 i 15.000 eura po kampanji, slično kao i Sari Jo.
Teodora Džehverović posljednjih je godina izgradila snažan osobni brend. S milijun pratitelja na Instagramu i viralnim hitovima, njezine suradnje s brendovima parfema i sličnih proizvoda po objavi joj mogu donijeti od 10.000 do čak 20.000 eura. Veći kampanjski ugovori prelaze i te iznose.
Milica Pavlović, koja je izgradila imidž pop dive, rjeđe ulazi u suradnje s modnim dizajnerima i lifestyle brendovima, no njezine cijene su ozbiljne - od 8.000 do 25.000 eura po kampanji, dok prestižni ugovori s luksuznim brendovima mogu biti i znatno viši.
Džejla Ramović, jedna od miljenica publike poput Breskvice, idealna je za reklamiranje kozmetike i prestižnih modnih brendova. Njezina zarada od suradnji na društvenim mrežama može dosegnuti i 10.000 eura.
Veliki prihodi uz digitalnu prisutnost
Ovi iznosi pokazuju da današnji uspjeh na glazbenoj sceni ide ruku pod ruku s digitalnom prisutnošću i marketinškom vrijednošću. Pjevačice koje znaju spojiti popularnost, stil i viralnost svojih hitova u promotivne kampanje mogu ostvariti prihode koji često nadmašuju zaradu od same glazbene karijere.
Nedavno se pisalo i da Luna Đogani za jednu objavu na svojim vrlo praćenim profilima može zaraditi više od 500 eura. Kako je sama izjavila, to je njezin posao i svaka se usluga naplaćuje.
POGLEDAJTE VIDEO: Frontmen Crvene Jabuke o 40 godina karijere, Halidu i Sarajevu