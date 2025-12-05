Ove darove nikako ne stavljajte u čizmicu: Vjeruje se da donose nesreću i siromaštvo

Blagdan Svetog Nikole jedan je od najradosnijih dana u godini za svako dijete. S nestrpljenjem se čiste čizmice i stavljaju na prozor, u nadi da će ih dobri svetac napuniti slatkišima i malim znakovima pažnje.

Iako je namjera darivanja uvijek plemenita, stoljetne tradicije i narodna vjerovanja upozoravaju da postoje darovi koje bi, zbog njihove simbolike, trebalo izbjegavati.

Neki od njih, prema praznovjerju, donose nesreću, dok su drugi jednostavno neprikladni i mogu poslati potpuno pogrešnu poruku. Prije nego što posegnete za prvim predmetom s police, razmislite o dubljem značenju koje vaš poklon nosi.

Oštri predmeti i ogledala: simboli prekinutih veza

U mnogim kulturama diljem svijeta, poklanjanje oštrih predmeta smatra se izrazito lošim znakom. Noževi, škare ili bilo koji drugi predmet s oštricom simboliziraju svađu, neprijateljstvo i prekid odnosa.

Vjeruje se da takav dar može doslovno "presjeći" prijateljske ili obiteljske veze između darivatelja i primatelja. Iako dijete vjerojatno neće razmišljati o simbolici, odrasli u kući bi takav poklon mogli protumačiti kao zlu sreću.

Zbog toga je mudrije izbjegavati čak i dječje setove alata s oštrim dijelovima ili ukrasne nožiće, ma koliko bezazleni izgledali. Slična simbolika veže se i za ogledala. Od davnina se razbijeno ogledalo povezuje sa sedam godina nesreće, a poklanjanje ogledala smatra se prizivanjem razdora i narušavanja odnosa.

Ogledalo, prema vjerovanju, može unijeti taštinu i neslogu u dom, stoga je bolje odlučiti se za darove koji potiču zajedništvo i radost, a ne potencijalne nevolje.

Foto: Shutterstock

Darovi koji podsjećaju na prolaznost i tugu

Iako se sat može činiti kao praktičan i lijep poklon, osobito za stariju djecu, on nosi tešku simboliku prolaznosti vremena, starenja i, u konačnici, života. U nekim kulturama, poput kineske, darivanje sata smatra se izuzetno nepristojnim.

Naime, izgovor riječi za "sat" zvuči vrlo slično izgovoru riječi za "propast" ili "smrt", zbog čega se takav poklon smatra prizivanjem kraja.

Iako u našoj kulturi ta poveznica nije toliko izražena, podsvjesna poruka o vremenu koje neumitno teče može unijeti notu melankolije u veseo blagdanski trenutak.

U kategoriju darova koji asociraju na tugu spadaju i buketi bijelih ljiljana. Ovaj predivan cvijet u zapadnoj se kulturi tradicionalno povezuje s pogrebima i izrazima sućuti.

Pokloniti ga u radosnoj prigodi poput Svetog Nikole može se smatrati neukusnim i izazvati nelagodu kod primatelja. Postoji mnogo drugog veselog cvijeća koje možete odabrati ako želite unijeti dašak prirode u dječju čizmicu.

Foto: Shutterstock

Financijska (ne)sreća u čizmici

Novčanik je čest i praktičan dar, no postoji jedno ključno pravilo: nikada se ne poklanja prazan. Prema starom vjerovanju, darivanje praznog novčanika simbolizira siromaštvo i priziva financijski gubitak kako za onoga tko ga prima, tako i za onoga tko ga daruje.

Kako biste osigurali da vaš dar donese blagostanje, u novčanik je obavezno staviti barem jedan novčić ili novčanicu. Taj mali znak pažnje pretvara poklon u simbol budućeg bogatstva i sreće, šaljući poruku dobrih želja.

Šiba: tradicija koju je vrijeme pregazilo

Dok su slatkiši i igračke rezervirani za dobru djecu, šiba je tradicionalno bila namijenjena onoj "zločestoj" kao opomena Krampusa.

Međutim, u današnje vrijeme ovaj je "dar" izgubio svoju pedagošku svrhu i smatra se potpuno neprikladnim. Psiholozi upozoravaju da šiba, čak i ako je dana u šali, predstavlja oblik zastrašivanja i prijetnje.

Takav pristup temelji se na kulturi nasilja i fizičkog kažnjavanja, za koje je dokazano da šteti djetetovom emocionalnom razvoju, narušava njegovo samopouzdanje i sposobnost stvaranja bliskih odnosa.

Umjesto da djecu plašimo, blagdani bi trebali biti prilika za razgovor, razumijevanje i poticanje pozitivnog ponašanja kroz ljubav i podršku.