Plava krv u narodnom sportu: Tko je Gustaf Lagerbielke, nogometaš s titulom baruna?

Svijetom nogometa dominiraju priče o uspjehu koje su često započele u skromnim uvjetima. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo i bezbroj drugih legendi svoj su put do zvijezda krčili iz radničkih obitelji, no na velikoj sceni ponekad se pojavi netko čija je priča potpuno drugačija. Jedan od takvih je i švedski reprezentativac Gustaf Lagerbielke, 26-godišnji branič čija priča ne počinje na prašnjavim terenima predgrađa, već u dvoranama švedske aristokracije. On je stvarni, titulirani plemić - barun iz drevne loze.

Foto: PETTER ARVIDSON/BILDBYRÄšN/Shutterstock Editorial/Profimedia

Od grba na kostobranima do europskih stadiona

Odrastao u Djursholmu, jednom od najbogatijih predgrađa Stockholma, Lagerbielkeov život od malih nogu bio je obilježen nasljeđem. Potječe iz plemićke obitelji Lagerbielke, a nakon smrti djeda 2022. i službeno je postao 11. barun. Njegov otac, Johan Lagerbjelke, nosi titulu grofa. Ta činjenica nije ostala nezapažena.

Dok su se njegovi vršnjaci divili grbovima nogometnih klubova, mladi Gustaf je na svojim kostobranima nosio vlastiti obiteljski grb. Njegovo je nasljeđe postalo neizbježna tema razgovora tijekom karijere koja ga je vodila od švedskih klubova, preko škotskog Celtica do portugalske Brage.

Britanski mediji čak su izvijestili da je 254. u redu za prijestolje, informaciju koju je sam Lagerbielke prokomentirao sa smiješkom.

"Ne znam je li to istina, ali mislim da bi se za to moralo dogoditi da mnogo ljudi nestane. A to ne želim", izjavio je, jasno dajući do znanja da ga kraljevske ambicije ne zanimaju. Njegov je cilj pomoći Švedskoj da postane kralj nogometa.

'Nitko me ne zove barunom'

Unatoč formalnoj tituli i podrijetlu koje bi mnoge navelo na pretpostavku o aroganciji, Gustaf Lagerbielke ostavlja dojam skromnog sportaša kojemu je plemićki status više zanimljivost za medije nego dio identiteta.

"Za mene to nije ništa posebno", rekao je, "ali razumijem da ljudi to mogu smatrati smiješnim jer takva imena nisu uobičajena u svijetu nogometa." Priznaje da je s godinama postao pomalo umoran od beskrajnih šala na račun svoje titule.

Foto: PETTER ARVIDSON/BILDBYRÄšN/Shutterstock Editorial/Profimedia

"Nitko me tako ne zove, to je sigurno!" odlučno kaže švedki branič. Za njega je Lagerbielke samo prezime, a sve ostalo je "malo preuveličano". Ipak, svjestan je da njegova životna priča odudara od norme.

"Ne poznajem detalje, ali to je plemićka obitelj s očeve strane. Bilo je istaknutih članova obitelji u povijesti, netko je bio u Švedskoj akademiji, drugi je imao ulogu u mornarici. Tata zna više o tome od mene."

Ljubav i podrška izvan terena

Dok je na terenu usredotočen na obranu, izvan njega najveću podršku pruža mu dugogodišnja djevojka Johanna Gerandas. Par je zajedno od prosinca 2019. godine, a njihova veza pruža stabilnost u dinamičnom životu profesionalnog sportaša.

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Zajedno žive u Glasgowu, gdje je Lagerbielke igrao za škotski Celtic, a Johanna je postala neizostavan dio njegovog života, daleko od aristokratskih dvorova i nogometnih reflektora.

Naporan rad kao obiteljsko nasljeđe

Priča o Lagerbielkeu ruši stereotip o "srebrnoj žlici" i privilegiranom dječaku kojemu je sve dano. Upravo suprotno, on tvrdi da ga je odgoj naučio najvažnijoj lekciji: bez napornog rada nema uspjeha.

Foto: Profimedia

"Dolazim iz vrlo ambiciozne obitelji u kojoj se pothvati potiču. Uvijek sam osjećao da ću, ako želim učiniti sve da budem što bolji u nogometu, dobiti podršku koju želim", objasnio je.

"Ono što najviše nosim iz svog odgoja jest spoznaja da vrlo malo ljudi u životu uspijeva samo uz pomoć sreće."

Njegova posvećenost graniči s opsesijom. Još s trinaest godina odlučio je učiniti sve kako bi postao profesionalac. Njegova rutina uključuje pijenje kave bez kofeina, optimiziranje obrazaca spavanja za oporavak i strogo pridržavanje prehrane. Uz to, studira ekonomiju. Njegovo porijeklo nije ga omelo na terenu, naprotiv, obiteljske vrijednosti usmjerile su ga prema disciplini, a ne lagodnom životu.

Put do vrha popločan odricanjem i podrškom

Lagerbielkeov meteorski uspon nije slučajan. Bio je to pomno planiran projekt u kojem je ključnu ulogu imala i njegova majka, Katarina Waldenström Lagerbielke, poduzetnica koja vodi tvrtku za individualne treninge.

"Rano sam počeo puno trenirati sam jer sam smatrao da timski treninzi ne daju uvijek onoliko koliko sam želio", prisjeća se. Njegova majka pomogla mu je pronaći stručnjake. Kao šesnaestogodišnjaka, tada "malenog i mršavog", preuzeo ga je bivši svjetski prvak u hrvanju Martin Lidberg, koji ga je kroz tri godine rada fizički izgradio. Kada je sa sedamnaest godina želio taktički napredovati, angažiran je bivši reprezentativac Martin Aslund, koji je analizirao njegove utakmice i davao mu savjete. Već s trinaest godina, igrajući za IFK Stocksund, imao je uvjete o kojima mnogi profesionalci sanjaju: dva trenera s punim radnim vremenom, GPS prsluke i redovita putovanja.

"Igrali smo protiv Real Madrida i Intera. To je bio stalni podsjetnik na stvarnost. Kada vidite stopera Reala kako vanjskim dijelom stopala prima loptu, to vam daje novu ideju o tome što trebate poboljšati", objasnio je.