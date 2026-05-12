To se čekalo! Talijani otkrili kada se Luka Modrić planira vratiti na teren

Prema pisanju La Gazzetta dello Sport, Luka Modrić želi se vratiti za Milan već u važnoj utakmici protiv Genoe, unatoč ozljedi lica zadobivenoj protiv Juventusa.

Iako se isprva činilo da je sezona za hrvatskog veznjaka završena, u Milanu vjeruju da bi se mogao vratiti uz zaštitnu masku. O svemu će odlučiti novi liječnički pregledi tijekom tjedna.

Kako navodi Gazzetta, Milan je bez Modrića izgledao znatno slabije u veznom redu, a ni Jashari ni Ricci nisu uspjeli nadomjestiti njegov izostanak.

Trener Massimiliano Allegri ranije je izjavio da je “gotovo nemoguće” da Modrić zaigra u završnici sezone, no hrvatski kapetan želi pomoći momčadi u borbi za UEFA Champions League.

Prema istom izvoru, Modrićeva budućnost u Milanu izravno ovisi o plasmanu kluba u Ligu prvaka. Bez četvrtog mjesta i elite europskog nogometa, njegov odlazak iz kluba postaje vrlo izgledan.

