To se čekalo! Talijani otkrili kada se Luka Modrić planira vratiti na teren
Modrićeva budućnost u Milanu izravno ovisi o plasmanu kluba u Ligu prvaka
Prema pisanju La Gazzetta dello Sport, Luka Modrić želi se vratiti za Milan već u važnoj utakmici protiv Genoe, unatoč ozljedi lica zadobivenoj protiv Juventusa.
Iako se isprva činilo da je sezona za hrvatskog veznjaka završena, u Milanu vjeruju da bi se mogao vratiti uz zaštitnu masku. O svemu će odlučiti novi liječnički pregledi tijekom tjedna.
Kako navodi Gazzetta, Milan je bez Modrića izgledao znatno slabije u veznom redu, a ni Jashari ni Ricci nisu uspjeli nadomjestiti njegov izostanak.
Trener Massimiliano Allegri ranije je izjavio da je “gotovo nemoguće” da Modrić zaigra u završnici sezone, no hrvatski kapetan želi pomoći momčadi u borbi za UEFA Champions League.
Prema istom izvoru, Modrićeva budućnost u Milanu izravno ovisi o plasmanu kluba u Ligu prvaka. Bez četvrtog mjesta i elite europskog nogometa, njegov odlazak iz kluba postaje vrlo izgledan.
