Sprema li se remont u Milanu? Neizvjesnost oko Lige prvaka otvara puno pitanja

Više talijanskih medija tvrdi da je budućnost trenera Massimiliana Allegrija u Milanu neizvjesna, bez obzira na to hoće li se "Rossoneri" kvalificirati za Ligu prvaka.

Nagađa se kako bi San Siro mogao napustiti i sportski direktor Igli Tare.

Na "čizmi" pišu kako Allegri možda neće ostati u klubu nakon ljeta zbog zategnutih odnosa s izvršnim direktorom Giorgiom Furlanijem. Allegrijev ugovor istječe u lipnju 2027. godine, ali uključuje automatsko produljenje do 2028. ako se "Rossoneri" kvalificiraju za Ligu prvaka ove sezone.

Nagađa se kako je pod lupom i Tare, jer se velika ljetna ulaganja Milana nisu isplatila, posebno Christopher Nkunku i Ardon Jashari.

Tri kola prije kraja sezone, Milan se nalazi na trećem mjestu Serie A sa 67 bodova, tri manje od drugoplasiranog Napolija, dok je Inter sa 82 boda već osigurao "scudetto".

Juventus na četvrtom mjestu, posljednjem koje vodi u Ligu prvaka, ima 65 bodova, a zatim slijede Roma sa 64 i Como sa 62 boda.

Milan u nedjelju dočekuje Atalantu.

Kapetan "Vatrenih" podvrgnut je operaciji, ali bi trebao biti spreman za Svjetsko prvenstvo na kojem će vrlo vjerojatno nastupiti s posebnom maskom.

