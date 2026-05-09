Španjolci iznose novi šok iz Madrida: 'Valverde je prošle godine udario Modrića'

Situacija unutar Real Madrida posljednjih dana postaje sve napetija, a španjolski mediji i izvori bliski klubu kontinuirano iznose nove informacije koje dodatno otvaraju pitanja o stanju u svlačionici „Kraljevskog kluba”. Nakon prvotnih navoda o sukobu Antonija Rüdigera i jednog od pomoćnih trenera tijekom treninga, pojavile su se i informacije o navodnom fizičkom obračunu između Federica Valverdea i Auréliena Tchouaménija.

Nova saznanja dodatno su pojačala interes javnosti, a o cijeloj situaciji oglasio se i Iñaki Angulo, jedan od najpoznatijih sadržajnih kreatora specijaliziranih za praćenje Real Madrida, kojeg na društvenim mrežama prati više od 600 tisuća ljudi. Prema njegovim tvrdnjama, problemi unutar momčadi nisu novijeg datuma te navodno postoje već duže vrijeme.

Angulo tvrdi kako je Valverde i ranije imao incidente unutar svlačionice, spominjući pritom i navodni sukob s Lukom Modrićem tijekom prošle sezone. Njegove izjave prenio je i Defensa Central, portal specijaliziran za praćenje događanja vezanih uz Real Madrid.

"Valverdeovi problemi sežu daleko u prošlost. Prošle godine je udario Luku Modrića na treningu. Govorimo o opasnom tipu, nesposobnom za život u društvu", ispričao je Angulo.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🚨➕Per <a href="https://twitter.com/inakiangulo?ref_src=twsrc%5Etfw">@inakiangulo</a>:<br><br>- Fede Valverde hit Luka Modric last year during a training session.<br><br>🫡<a href="https://twitter.com/madridistahoy?ref_src=twsrc%5Etfw">@madridistahoy</a></p>— Mohamed✆ (@BlancoInsight) <a href="https://twitter.com/BlancoInsight/status/2052618084591038677?ref_src=twsrc%5Etfw">May 8, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Iako klub zasad nije službeno komentirao ove navode, sve češće medijske objave upućuju na narušenu atmosferu unutar momčadi. U trenutku kada Real ulazi u završnicu sezone i pripreme za novo razdoblje, ovakve informacije dodatno povećavaju pritisak na stručni stožer i upravu kluba.

POGLEDAJTE VIDEO: Gvardiol se vratio treninzima: Uskoro bi mogao zaigrati za City?