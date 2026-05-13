VATRENI DERBI /

Pojavila se nova snimka s autoceste: Evo koliko je Armade dočekalo Boyse

Pojavila se nova snimka s autoceste: Evo koliko je Armade dočekalo Boyse
Policija je ubrzo intervenirala i razdvojila sukobljene skupine

13.5.2026.
16:46
Sportski.net
Uoči finala Hrvatskog nogometnog kupa između Dinama iz Zagreb i Rijeke, koje se od 18 sati igra u Osijeku, došlo je do sukoba navijačkih skupina na autocesti A3.

Unatoč ranije određenim rutama za navijače Dinama i Rijeke, pripadnici Bad Blue Boysa i Armade susreli su se kod naplatne postaje Zagreb istok u smjeru Lipovca, gdje je izbila tučnjava. Zbog incidenta naplatne kućice privremeno su zatvorene, a promet prema istoku bio je nakratko obustavljen, što je izazvalo višekilometarsku kolonu vozila. Pojavila je i nova snimka koju je objavila huliganska stranica.

 

 

Policija je ubrzo intervenirala i razdvojila sukobljene skupine, a tijekom akcije korišten je i raspršivač s nadražujućom tvari.

O događaju se oglasio i MUP putem društvene mreže X, poručivši kako je brzom reakcijom policije spriječen veći sukob te da slijedi utvrđivanje svih okolnosti incidenta.

