Dinamovi navijači neće biti sretni: Novi Maksimir mogao bi kasniti, evo zbog čega

Dinamo uskoro bi trebao krenuti u novu eru jer se planira rušenje sadašnjeg stadiona u Maksimiru i izgradnja potpuno novog zdanja. Ipak, još nije poznato kada će točno početi radovi, a rok za predaju idejnih arhitektonskih rješenja danas je ponovno produljen. Novi krajnji datum za prijavu projekata sada je 17. srpnja.

Dok traje priprema projekta novog Maksimira, Dinamo i Lokomotiva nastavit će igrati domaće utakmice na postojećem stadionu. Nakon završetka radova na stadionu u Kranjčevićevoj ulici, oba bi se kluba trebala privremeno preseliti tamo, i to do dovršetka novog Maksimira. Prema trenutačnim procjenama, stadion u Kranjčevićevoj mogao bi biti spreman krajem ove ili početkom sljedeće godine.

Sadašnji stadion u Maksimiru već godinama je u lošem stanju. Istočna tribina zatvorena je još od zagrebačkog potresa i već šest godina nije dostupna gledateljima. Zbog sigurnosnih ograničenja stadion danas može primiti oko 24 tisuće navijača.