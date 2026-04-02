Glavni vatrogasni šef uputio zahvalu za spašavanje 30 ljudi iz Save: 'Budite ponosni'

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković uputio je u četvrtak zahvalu vatrogascima angažiranima na spašavanju 30 osoba iz rijeke Save istaknuvši kako je ta intervencija pokazala opravdanost ulaganja u vatrogastvo kao i to što su vatrogasci spremni učiniti u najtežim uvjetima.

"Poštovani vatrogasci, još jednom ste pokazali što ste spremni učiniti u najtežim uvjetima, kako bi pomogli ugroženim osobama i spasili ljudske živote. Čestitam zapovjedniku Vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije Krešimiru Jeliću, zapovjedniku Javne vatrogasne postrojbe Županja Vladimiru Balentoviću kao i svim vatrogascima na uspješno izvršenoj zadaći. Budite ponosni na svoj rad", stoji u čestitki glavnog vatrogasnog zapovjednika.

U srijedu, 1. travnja, podsjeća Tucaković, svjedočili smo akciji spašavanja osoba iz rijeke Save na području između Štitara i Babine Grede u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Nakon što su policijski službenici PU Vukovarsko-srijemske dobili dojavu o nesretnom događaju na teren su odmah upućeni vatrogasci JVP Županja te su dodatno podignute snage iz JVP Vinkovci i JVP Vukovar, kao i pripadnici drugih službi. Na intervenciji je sudjelovalo pet vatrogasca iz JVP Županja te po četiri iz JVP Vukovar i JVP Vinkovci, a angažirano je pet vozila, dva vatrogasna čamca i jedan dron s termalnom kamerom.

Prvi su do ugroženih osoba stigli vatrogasci JVP Županja zajedno s interventnim policajcima, locirali osobe i omogućili početak spašavanja, a u akciji je spašeno ukupno 30 osoba. Uz izravno izvlačenje osoba na teško pristupačnom potopljenom terenu, navodi Tucaković, vatrogasci su i sudjelovali u pretraživanju terena dronom s termalnom kamerom te su ostali na lokaciji do službenog završetka intervencije.

"Ova intervencija je još jednom pokazala kako vatrogasci nisu samo osposobljeni za gašenje požara, već i za spašavanja u iznimno teškim uvjetima, uz korištenje specijalističke opreme i modernih tehnologija", naglasio je Tucaković.

Upravo ovakvi događaji, istaknuo je, opravdavaju ulaganja u moderna vatrogasna vozila, u nabavu plovila, ali i dronova i druge opreme. Navedene nabave, dodao je Tucaković, u stopu slijedi moderna obuka hrvatskog profesionalnog i dobrovoljnog vatrogastva, bilo kroz školovanje u Državnoj vatrogasnoj školi, osposobljavanje za zvanja u dobrovoljnom vatrogastvu ili kroz obuke za vatrogasne specijalnosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Za spašavanje brojnih života zaslužan je jedan telefonski broj: Zazvonio je gotovo 40 milijuna puta