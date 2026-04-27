Božinović pred studentima: 101 pitanje o ratu i poslu, ali politika ih i dalje ne privlači

Nakon dubrovačkih i šibenskih i zadarski su studenti imali priliku razgovarati s potpredsjednikom Vlade Davorom Božinovićem o aktualnim događanjima u svijetu i njihovim utjecajima na Europu i Hrvatsku.

A koliko je zapravo interes mladih oko sigurnosnih pitanja, a koliko za aktivnim političkim angažmanom?

Rat, sigurnost, migracije i tržište rada samo su dio tema o kojima se raspravljalo na tribini u Zadru.

Studenti su odgovore tražili, ali i dobili - izravno od potpredsjednika Vlade.

"Ima li utjecaja na hrvatsku financijsku i financijatornu politiku zapošljavanje stranaca?", upitao je student Sani Ivankov sa Sveučilišta u Zadru.

"Mi smo u Hrvatskoj zaposlili skoro sve ljude koji žele raditi, koji su zapošljivi.. Ta radna snaga nam je potrebna.. Čim prođete gradom, i svojim i svim gradovima danas više-manje u Hrvatskoj, vidite koji je to benefit odnosno korist. Jednostavno, bez te radne snage bi se puno tih procesa zaustavilo", odgovorio mu je ministar unutarnjih poslova Božinović.

Jesu li mladi spremni se uključiti u politiku?

Rasprava je otvorila i širu sliku koliko su mladi danas spremni aktivno se uključiti u politiku i javni život.

"Ministrovo prezentiranje i to iznošenje stavova moglo je biti za neke stvari ipak direktnije, ne toliko opširne teme i slično", rekla je studentica Klara Postek, također sa Sveučilišta u Zagrebu.

"Trenutno ne bi otišla u politiku. Vidimo i u medijima i u popraćenim aferama i skandalima kako to završava. Mladi se ne žele petljati u takve odnose", objasnila je studentica Jana Nefat Ružić sa Sveučilišta u Zadru.

Ovo nije bilo predavanje, nego dijalog, a naša je odgovornost dati kontekst aktualnih zbivanja, pogotovo sigurnosnih aspekata - smatra ministar unutarnjih poslova.

"U današnjem dinamičnom i turbulentnom svijetu, razaznati neke stvari što se događa, zašto se događa, zašto to ima utjecaja na Hrvatsku i što mi radimo kako bismo te neke stvari, neke izazove s kojima se susrećemo rješavali", rekao je ministar Božinović. No, potaknuti studente na angažman nije jednostavno, ali treba ga poticati – poručuju sa Sveučilišta.

"Da vide možda da i oni sami nekakvim svojim znanjem, obrazovanjem, vlastitim snagama mogu doprinijeti tome da se neke stvari promijene. Ne na globalnoj razini, nemojmo odmah na takav način razmišljati, ali na lokalnoj i regionalnoj", rekla je Anita Pavić Pintarić, prorektorica za studente i studije Sveučilišta u Zadru.

"Neki apel studentima da se angažiraju, da se uključe jer se stvarno može puno toga napraviti. Skupa smo jači!", poručila je Marina Parčina, predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru. Bez angažmana budućih intelektualaca, poručuju iz Studentskog zbora, i ne može doći do promjena.