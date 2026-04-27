Kraj sitnih slova? Velika novost će zahvatiti i Hrvatsku: 'Stariji to ne mogu pratiti'

Skeniranje QR koda na proizvodu prilikom kupnje, gdje je odmah moguće saznati sve o proizvodu će od iduće godine postati stvarnost za dio industrija zahvaljujući digitalnoj putovnici proizvoda koju Europska unija planira uvesti.

Prvo baterije, odjeća i obuća, zatim kućanski uređaji, pa namještaj. Svaki od tih proizvoda od iduće godine morat će imati svoju digitalnu putovnicu - odnosno jedinstveni QR kod.

"Učitanjem QR koda na određeni uređaj, ambalažu ili tehničkim specifikacijama moći popratiti cijeli životni vijek određenog proizvoda", rekla je Adela Bišćan Jelinek iz Agencija ze komercijalnu djelatnost.

Plan je da kroz naredne četiri godine svaki proizvod u Europskoj uniji dobije svoju digitalnu putovnicu s pomoću koje će ćemo jednostavnije doznati:

Identitet proizvoda

Sastav i materijal

Podrijetlo

Upute za popravak

Trajnost proizvoda

Briga i održavanje

Reciklaža

"Ja isto zaboravim naočale, ne mogu pročitati, a doma moram s naočalama i povećalom. Prema tome to bi bilo korisno", rekla je Ljubica iz Zagreba, dok je sugrađanin Vjeko nadodao: "Sa svime se ja time slažem. Vrijeme će pokazati dal će to biti dobro ili neće. Nadam se da oće."

"Ljudima koji su navikli na skeniranje će sigurno koristiti, ali populacija koja nije navikla koristiti skenere na mobitelu. Mislim da će njima otežati pristup informacijama", kaže Zagrepčanka Bianka.

'Starija populacija to ne može pratiti'

"Imamo stariju populaciju koja to ne može pratiti. Ako će to biti s pomoću QR koda. Većina njih nema pametne telefone, a i većina koja ima se ne zna njime služiti i onda će opet biti problem kako da to bude dostupno svim potrošačima", objasnila je Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

No, iako se digitalna putovnica uvodi, ona fizička ostaje, naglašava eurozastupnica Biljana Borzan: "Fizička etiketa mora ostati. Ona je zapravo svakom potrošaču najzgodnija alat kako da se brzo informira o proizvodu. Međutim u digitalnom dijelu ćemo moći saznati nešto više."

Dobro ili loše - ovisno o tome koga pitate. Za Hrvatsku udrugu poslodavaca - samo dodatni trošak.

Dodatni trošak

"Za male i srednje poduzetnike će sigurno biti jer oni nemaju sustave koji mogu podnijeti tu količinu podataka, prikupljanja podataka. To će za njih bit određeni troškovni udarac i administrativna komplikacija", poručila je direktorica HUP udruge prehrambene industrije i poljoprivrede Josipa Filaković.

Cijeli sustav razvijat će hrvatska agencija za komercijalnu djelatnost s još jednom tehnološkom tvrtkom iz Zagreba.

"U digitalnu platformu prikupljat će se svi podaci o određenim proizvodima gdje će na jasan, siguran, autentičan, neporeciv način će se izdavat određene putovnice za određeni proizvod", nadodala je Bišćan Jelinek. Europskom regulativom nisu obuhvaćeni prehrambeni proizvodi i lijekovi, ali ni hrana.