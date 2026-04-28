Pucnjava u centru Atene, starac (89) ranio više ljudi: Sačmaricu je skrivao ispod balonera
Naoružani napadač u utorak je otvorio vatru na dvije lokacije u središtu Atene i ranio više ljudi, javljaju grčke vlasti, a prenosi Sky News.
Lokalni mediji ističe da osumnjičenik ima 89 godina te da ga policija trenutačno traži.
Vjeruje se da je prvo sačmaricom pucao u uredu za socijalno osiguranje i ranio zaposlenika, koji je zadobio rane od gelera. Trenutačno se nalazi u bolnici te nije životno ugrožen.
Policija sumnja da je isti napadač kasnije otvorio vatru u prizemlju sudske zgrade i ranio nekoliko osoba.
Oružje skrivao ispod balonera
Svjedoci su naveli da je muškarac visok i mršav te da je ispod plavog balonera skrivao oružje.
Motiv zasad nije poznat, no osumnjičenik je navodno nakon pucnjave u sudnici bacio omotnicu s dokumentima i poručio da tu pišu razlozi zbog kojih je pucao.
