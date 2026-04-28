Pucnjava u centru Atene, starac (89) ranio više ljudi: Sačmaricu je skrivao ispod balonera

Naoružani napadač u utorak je otvorio vatru na dvije lokacije u središtu Atene i ranio više ljudi, javljaju grčke vlasti, a prenosi Sky News.

Lokalni mediji ističe da osumnjičenik ima 89 godina te da ga policija trenutačno traži.

Vjeruje se da je prvo sačmaricom pucao u uredu za socijalno osiguranje i ranio zaposlenika, koji je zadobio rane od gelera. Trenutačno se nalazi u bolnici te nije životno ugrožen.

Policija sumnja da je isti napadač kasnije otvorio vatru u prizemlju sudske zgrade i ranio nekoliko osoba.

Oružje skrivao ispod balonera

Svjedoci su naveli da je muškarac visok i mršav te da je ispod plavog balonera skrivao oružje.

A gunman opened fire at a social security office and a courthouse in central Athens, wounding several people before fleeing, Greek police said.



Reports in Greece said the suspect is an 89-year-old man, with police launching a manhunt. #Greece

Motiv zasad nije poznat, no osumnjičenik je navodno nakon pucnjave u sudnici bacio omotnicu s dokumentima i poručio da tu pišu razlozi zbog kojih je pucao.

