FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STIŽU SNIMKE /

Pucnjava u centru Atene, starac (89) ranio više ljudi: Sačmaricu je skrivao ispod balonera

×
Foto: screenshot/x

28.4.2026.
11:58
Erik Sečić
screenshot/x
VOYO logo
VOYO logo

Naoružani napadač u utorak je otvorio vatru na dvije lokacije u središtu Atene i ranio više ljudi, javljaju grčke vlasti, a prenosi Sky News.

Lokalni mediji ističe da osumnjičenik ima 89 godina te da ga policija trenutačno traži. 

Vjeruje se da je prvo sačmaricom pucao u uredu za socijalno osiguranje i ranio zaposlenika, koji je zadobio rane od gelera. Trenutačno se nalazi u bolnici te nije životno ugrožen.

Policija sumnja da je isti napadač kasnije otvorio vatru u prizemlju sudske zgrade i ranio nekoliko osoba. 

Oružje skrivao ispod balonera 

Svjedoci su naveli da je muškarac visok i mršav te da je ispod plavog balonera skrivao oružje. 

Motiv zasad nije poznat, no osumnjičenik je navodno nakon pucnjave u sudnici bacio omotnicu s dokumentima i poručio da tu pišu razlozi zbog kojih je pucao.

AtenaGrčkaPucnjava
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike