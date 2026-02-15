FREEMAIL
SPRIJEČITE INFEKCIJE

Zdravstveni stručnjaci savjetuju: Ovo je idealna sobna temperatura tijekom zime

Zdravstveni stručnjaci savjetuju: Ovo je idealna sobna temperatura tijekom zime
Foto: Freepik

Tijekom zime raste učestalost respiratornih bolesti poput prehlade, gripe, norovirusa i Covida, pa je održavanje adekvatne temperature u domu važno pitanje za održavanje zdravlja

15.2.2026.
20:07
Antonela Ištvan
Visoki troškovi energije predstavljaju značajan teret tijekom zimskih mjeseci, no održavanje adekvatne topline doma ključno je za očuvanje zdravlja. Niska temperatura u životnom prostoru nije samo pitanje neugode, već izravno utječe na opće zdravstveno stanje.

Tijekom zime raste učestalost respiratornih bolesti poput prehlade, gripe, norovirusa i Covida. Iako je redovita higijena ruku jedna od temeljnih mjera prevencije, odgovarajuća temperatura u domu također igra važnu ulogu u zaštiti od infekcija, piše Mirror.

Izloženost hladnoći značajno utječe na ljudski organizam, a boravak u nedovoljno grijanom prostoru može pogodovati razvoju bolesti, objašnjava britanski zdravstveni servis NHS Inform. U hladnim uvjetima, srce je izloženo većem naporu kako bi održalo optimalnu tjelesnu temperaturu, što posljedično može dovesti do povišenja krvnog tlaka. Hladan zrak može nadražiti pluća i uzrokovati bolove u zglobovima. 

Foto: Pexels

Preporuka stručnjaka

Relevantne zdravstvene organizacije, uključujući Nacionalnu zdravstvenu službu (NHS), Britansku agenciju za zdravstvenu sigurnost (UKHSA) i Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO), suglasne su oko preporučene minimalne temperature u zatvorenim prostorima, koja iznosi 18 stupnjeva Celzija.

U smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije o stanovanju i zdravlju navodi se: "Unutarnja temperatura u domovima trebala bi biti dovoljno visoka da zaštiti stanovnike od štetnih zdravstvenih učinaka hladnoće. Za zemlje s umjerenom ili hladnijom klimom, 18 stupnjeva Celzija predloženo je kao sigurna i uravnotežena unutarnja temperatura za zaštitu zdravlja opće populacije tijekom hladnih sezona."

S navedenim se slaže i UKHSA, koja savjetuje: "Naš glavni savjet je da grijete dom ili barem dijelove koje koristite, na najmanje 18 stupnjeva Celzija. To je temperatura na kojoj počinjemo primjećivati promjene u tijelu, kada se krv počinje zgušnjavati. Stoga su temperature iznad te granice najbolje za zaštitu vašeg zdravlja."

Posebna pravila za osjetljive skupine

Potrebno je naglasiti da se za kućanstva u kojima borave osobe osjetljivije na niske temperature preporučuje održavanje i više temperature. Prema NHS Informu, iako niske temperature mogu negativno utjecati na svakoga, određene skupine stanovništva izložene su povećanom riziku.

U te skupine spadaju osobe starije od 65 godina, djeca i dojenčad, trudnice te osobe s dugotrajnim zdravstvenim stanjima poput kroničnih bolesti srca, pluća ili bubrega, kao i osobe s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću.

Za takva kućanstva, Javno zdravstvo Walesa predložilo je podizanje temperature na 23 stupnjeva Celzija u dnevnom boravku i 18 stupnjeva Celzija u ostalim prostorijama, i to tijekom šesnaest sati u danu.

Foto: Freepik

Povezanost niskih temperatura i širenja virusa

Niska temperatura sama po sebi ne uzrokuje bolesti, ali stvara povoljne uvjete za djelovanje patogena. Istraživanja su potvrdila da virusi koji uzrokuju gripu i Covid-19 dulje opstaju u hladnim i suhim uvjetima, čime se povećava vjerojatnost prijenosa na ljude.

"Niske temperature same po sebi ne uzrokuju infekcije", objasnila je Manal Mohammed, viša predavačica medicinske mikrobiologije na Sveučilištu Westminster. "Umjesto toga, one utječu na kombinaciju bioloških, okolišnih i društvenih čimbenika koji ljude čine osjetljivijima na respiratorne bolesti, posebno tijekom zimskih mjeseci."

Osim toga, hladnoća slabi obrambene mehanizme organizma nakon što dođe do infekcije. Iz UKHSA napominju: "Hladnoća također utječe na sposobnost našeg tijela da se bori protiv infekcija. Zbog toga u tjednima nakon hladnog vala vidimo više smrtnih slučajeva od infekcija poput upale pluća, jer se plućna stanja i kašalj mogu razviti u ozbiljniji problem."

POGLEDAJTE GALERIJU

