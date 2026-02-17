Hrvatski trener u prvom intervjuu nakon preuzimanja velikana: 'Igra se na pobjedu, ali pametno'

Hrvatski nogometni stručnjak Igor Tudor preuzeo je klupu Tottenham Hotspur do kraja sezone i tako postao jedna od glavnih tema u engleskim medijima. Riječ je o njegovu prvom angažmanu nakon epizode u Juventus, a pred njim je zahtjevan zadatak; stabilizirati momčad i vratiti je na pobjedničke staze.

Debi na klupi imat će u velikom derbiju sjevernog Londona protiv Arsenal, susretu koji za navijače Spursa ima poseban značaj.

U prvom obraćanju kao trener Tottenhama, Tudor je naglasio kako želi da njegova momčad u derbiju pokaže hrabrost i identitet.

„Pred nama je veliki tjedan. Derbi je posebna utakmica i želimo ga odigrati na način koji će se svidjeti našim navijačima. Moramo biti hrabri, dati maksimum, ali i ostati pametni i disciplinirani kako bismo ostvarili cilj – pobjedu“, poručio je.

Tudor je otkrio i osnovne smjernice svoje nogometne filozofije. Naglasak stavlja na proaktivan i napadački pristup, ali uz jasnu organizaciju igre.

„Volim pozitivan, napadački nogomet. Želim da momčad stvara prilike i postiže golove, no jednako je važno imati čvrstu i organiziranu obranu. Ključ je u ravnoteži“, istaknuo je hrvatski stručnjak.

Dodao je kako u nogometu ne postoji pristup u kojem se svjesno ide na neriješen ishod. „Ne poznajem trenera koji igra na remi. Igra se na pobjedu, ali na pametan način“, rekao je.

Tottenham trenutačno zauzima 16. mjesto na ljestvici Premier League, uz niz od osam utakmica bez pobjede i brojne probleme s ozljedama. Tudor je svjestan okolnosti u kojima preuzima momčad, ali poručuje kako nema prostora za alibije.

„Velika mi je čast biti ovdje. Momčadi su sada najpotrebniji samopouzdanje i hrabrost. Situacija nije laka, ali nema vremena za izgovore. Svatko mora dati više jer navijači Tottenhama zaslužuju bolje“, zaključio je Tudor.

POGLEDAJTE VIDEO: Boksački svijet bruji o monstruoznom nokautu!