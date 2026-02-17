Preminuo dobitnik počasnog Oscara poznat po zabranjenom dokumentarcu

Američki redatelj i dokumentarist Frederick Wiseman (95), autor više od 35 filmova o američkim institucijama i društvu, preminuo je u ponedjeljak. Vijest su potvrdili njegova obitelj i produkcijska kuća Zipporah Films, bez dodatnih pojedinosti o uzroku smrti.

Wiseman je 2016. godine primio počasnog Oscara za izniman doprinos dokumentarnom filmu.

Beskompromisan stil bez uljepšavanja

Wiseman je bio poznat po dugim, opservacijskim filmovima bez naracije i glazbe, snimanima s minimalnom ekipom. Među najpoznatijim djelima su Titicut Follies i High School, filmovi koji su prikazivali svakodnevicu institucija kroz ponašanje ljudi unutar njih. Njegov rad obuhvaćao je teme od obrazovanja i zdravstva do vojske i socijalnih službi, a kritičari su ga svrstali među najutjecajnije autore modernog dokumentarca, uz redatelje poput D. A. Pennebakera i Roberta Drewa.

Foto: Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca Press/Profimedia

Film koji je bio zabranjen

Za film “Titicut Follies” Wiseman je snimao u državnoj bolnici za psihički oboljele zatvorenike u Massachusettsu. Potresne scene postupanja prema štićenicima dovele su do sudske zabrane javnog prikazivanja koja je trajala više od dva desetljeća. Film je kasnije postao jedno od ključnih ostvarenja američkog dokumentarizma.

Kritičarka Pauline Kael pohvalila je njegov rad u časopisu The New Yorker, ističući da redatelj produbljuje razumijevanje društvenog života.

Subjektivan, ali pošten promatrač

Iako su ga povezivali s pokretom “cinéma vérité”, Wiseman je odbacivao tu etiketu i naglašavao kako snima filmove o ljudskom ponašanju u određenim okolnostima. Redatelj Errol Morris opisao ga je kao “kralja mizantropskog filma”, dok je sam Wiseman tvrdio da želi prikazati i dobrotu i okrutnost društva.

Od prava do filma

Rođen u Bostonu, Wiseman je diplomirao pravo na Yaleu i radio kao odvjetnik prije nego što se posvetio filmu. Tijekom karijere snimao je diljem Sjedinjenih Država i Europe te paralelno radio u kazalištu.

Godine 2025. pojavio se u manjim ulogama u filmovima Jane Austen Wrecked My Life i Eephus.

Većinu filmova producirao je kroz vlastitu produkcijsku kuću, nazvanu Zipporah po supruzi koja je preminula 2021. godine. Imali su dvoje djece.

POGLEDAJTE VIDEO:Boksački svijet bruji o monstruoznom nokautu!