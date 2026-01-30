Oprez! U Zagrebu bi danas mogao biti kaos, stižu europske face, evo što će biti s prometom

Sve Zagrepčane i Zagrepčanke, ali i oni koji samo trebaju nešto obaviti u glavnom gradu, moraju znati dosta bitnih stvari oko promjena danas i sutra.

Naime, u metropolu stiže preko 20 europskih čelnika koji će sudjelovati na neformalnom okupljanju Europske pučke stranke (EPP) u Zagrebu, gdje će raspravljati o položaju Europe u svijetu te prioritetima stranke.

Tko sve dolazi?

Dolaze predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik EPP-a Manfred Weber, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola, a očekuje se da će na okupljanje "EPP Leader’s Retreat" doći i njemački kancelar Friedrich Merz, kojem je će to biti prvi posjet Hrvatskoj, te Donald Tusk, koji u Zagreb dolazi prvi put otkako je ponovo postao poljski premijer. Prisustvovat će i Antonio Tajani, talijanski šef diplomacije i zamjenik premijerke Giorgije Meloni.

Što je s prometom?

Ipak, mnogima su puno bitnija pitanja vezana uz promet, odnosno gdje neće moći, koje će ceste biti zatvorene, kuda će se smjeti prolaziti... Skup počinje u 16 sati u hotelu Westin, tako da će Savska cesta tijekom dana biti zatvorena.

Točna ruta kojom će se motorizirana pratnja kretati nije poznata, ali iz zagrebačke policije kažu kako će njihovi službenici povremeno, na području južnog i središnjeg dijela grada Zagreba, fizički upravljati prometom na određenim dionicama cesta, pri čemu su mogući kraći zastoji, ali se ne očekuju znatniji poremećaji u odvijanju cestovnog prometa.

Što će se događati u Banskim dvorima?

Plenkovićev plan za danas (30. siječnja) je ovakav:

13.00 Sastanak predsjednika Vlade Andreja Plenkovića s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen

13.40 Sastanak predsjednika Vlade Andreja Plenkovića s predsjednicom Europskog parlamenta Robertom Metsolom

14.15 Sastanak predsjednika Vlade Andreja Plenkovića s predsjednikom Vlade Republike Poljske Donaldom Tuskom

14.45 Sastanak predsjednika Vlade Andreja Plenkovića s predsjednikom Vlade Helenske Republike Kyriakosom Mitsotakisom

Plenkovićev plan za subotu 31. siječnja:

12.15 Sastanak predsjednika Vlade Andreja Plenkovića s kancelarom Savezne Republike Njemačke Friedrichom Merzom

13.00 Sastanak predsjednika Vlade Andreja Plenkovića s potpredsjednikom Vlade Irske Simonom Harrisom

13.30 Sastanak predsjednika Vlade Andreja Plenkovića s predsjednicom Vlade Republike Latvije Evikom Siliņom

Skup zatvoren za medije

Na neformalnom okupljanju EPP-a raspravljat će se o ulozi Europe u svijetu, globalnim i geopolitičkim izazovima, kao i prioritetima EPP-a u nadolazećem razdoblju. Jedna od tema bit će i demografska obnova Europe.

Riječ je o događaju koji Europska pučka stranka u pravilu organizira jednom godišnje radi okupljanja lidera iz obitelji EPP-a, a uključuje razgovore iza zatvorenih vrata kako bi bili opušteniji.

Stoga će skup biti zatvoren za medije, a tek će se u subotu na konferenciji za novinare Plenkovića i Webera čuti nešto više o razgovorima.

Događaj će u petak u zagrebačkom hotelu Westin otvoriti Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i ciparski predsjednik Nikos Hristodulides čija je zemlja trenutačno predsjedavajuća EU-om.

U petak će biti usvojena i zajednička izjava pod nazivom Demografska obnova: Strateški imperativ za Europu (Demographic Renewal: A strategic imperative for Europe), a subotnji dio događanja je posvećen političkim prioritetima EPP-a.

Očekuje se da će se raspravljati i o današnjem položaju stranke, budućnosti politike desnog centra i o načinima zaštite od populizma.

