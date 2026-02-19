Objavljena dramatična snimka eksplozivne erupcije gigantskog vulkana

Eksploziva erupcija vulkana Kanlaona ispalila je ogroman oblak pepela visoko iznad Filipina u četvrtak. Erupcija je trajala preko dvije minute.

Kanlaon volcano on Negros Island in the Philippines is erupting.... pic.twitter.com/racq8qOg5u — Md.Sakib Ali (@iamsakibali1) February 19, 2026

Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju (Phivolcs) izvijestio je o "kontinuiranoj eksplozivnoj erupciji" vulkana Kanlaon u regiji otoka Negros u kasnim četvrtak poslijepodne. Vulkan se nalazi otprilike 30 km jugoistočno od Bacoloda, glavnog i najnaseljenijeg grada provincije Negros Occidentala.

Foto: Profimedia

Oblak pepela erupcije tamno sive boje vidljiv je više od osam kilometara.

Oblak se uzdigao 2000 metara

U poruci PHIVOLCS-a, servisnog instituta DOST-a za praćenje i ublažavanje vulkanskih erupcija, potresa i cunamija, stoji:

"Ovaj događaj generirao je tamno sivi oblak erupcije koji se uzdigao 2000 metara iznad kratera prije nego što se pomaknuo prema jugozapadu. Piroklastične gustoće struja ili PDC-ovi spuštali su se niz južne i jugozapadne gornje padine unutar 1 kilometra od vršnog kratera, što su zabilježile IP kamere Mreže vulkana Kanlaon. Razina uzbune 2 održava se iznad vulkana Kanlaon i ulazak u trajnu zonu opasnosti radijusa 4 kilometra mora biti strogo zabranjen", stoji u objavi.

