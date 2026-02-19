Objavljena dramatična snimka eksplozivne erupcije gigantskog vulkana
Oblak pepela erupcije tamno sive boje vidljiv je više od osam kilometara
Eksploziva erupcija vulkana Kanlaona ispalila je ogroman oblak pepela visoko iznad Filipina u četvrtak. Erupcija je trajala preko dvije minute.
Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju (Phivolcs) izvijestio je o "kontinuiranoj eksplozivnoj erupciji" vulkana Kanlaon u regiji otoka Negros u kasnim četvrtak poslijepodne. Vulkan se nalazi otprilike 30 km jugoistočno od Bacoloda, glavnog i najnaseljenijeg grada provincije Negros Occidentala.
Oblak pepela erupcije tamno sive boje vidljiv je više od osam kilometara.
Oblak se uzdigao 2000 metara
U poruci PHIVOLCS-a, servisnog instituta DOST-a za praćenje i ublažavanje vulkanskih erupcija, potresa i cunamija, stoji:
"Ovaj događaj generirao je tamno sivi oblak erupcije koji se uzdigao 2000 metara iznad kratera prije nego što se pomaknuo prema jugozapadu. Piroklastične gustoće struja ili PDC-ovi spuštali su se niz južne i jugozapadne gornje padine unutar 1 kilometra od vršnog kratera, što su zabilježile IP kamere Mreže vulkana Kanlaon. Razina uzbune 2 održava se iznad vulkana Kanlaon i ulazak u trajnu zonu opasnosti radijusa 4 kilometra mora biti strogo zabranjen", stoji u objavi.
POGLEDAJTE VIDEO: Kilauea opet proradila! Pogledajte spektakularne snimke erupcije na Havajima