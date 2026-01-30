Došao je i taj dan! Evo gdje i kada gledati spektakularnu utakmicu kojom možemo izboriti finale

Hrvatska rukometna reprezentacija u petak u 17:45 sati u Herningu igra svoje deseto polufinale na europskim prvenstvima. U rasprodanoj Jyske Bank Boxen dvorani protivnik je Njemačka, stari rival i domaćin sljedećeg Svjetskog prvenstva. Ulog je ogroman: plasman u veliko finale i prilika za osvajanje jedinog zlata koje nedostaje u bogatoj riznici hrvatskog rukometa.

Put obilježen pobjedama i karakterom

Izabranici Dagura Sigurdssona do polufinala su stigli kao prvoplasirana momčad svoje skupine u drugom krugu, nanizavši četiri pobjede. Put je zaključen dramatičnim slavljem protiv Mađarske (27:25), u utakmici koja je pokazala svu snagu i karakter ove generacije.

Utakmicu prati i bogat studijski program. Nova epizoda emisije "Vrijeme je za rukomet“ počinje u 16.40 sati, dok je prijenos susreta na rasporedu od 17.45 sati. Oboje možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO.

Nijemci su, s druge strane, svoj prolaz osigurali kao drugoplasirani u "skupini smrti", a vizu za polufinale potvrdili su pobjedom protiv bivših prvaka Francuza (38:34), predvođeni sjajnim Jurijem Knorrom koji je postigao deset pogodaka.

Sigurdsson protiv 'svojih' i taktički rat obrana

Ovaj dvoboj nosi i posebnu težinu za hrvatskog izbornika. Islanđanin Dagur Sigurdsson vodio je upravo Njemačku do naslova europskog prvaka 2016. godine i sada stoji na putu svojim bivšim igračima. "Njemačka se odlično brani, ali to radimo i mi. Vidjet ćemo čvrste obrane s obje strane", najavio je Sigurdsson, svjestan da će taktička disciplina biti ključna. Njemački izbornik Alfred Gislason uzvratio je s poštovanjem: "Hrvatska je jaka momčad s više iskustva od nas. Znamo da nas čeka iznimno teška utakmica." Njemačka se uzda u vratara Andreasa Wolffa, trećeg po broju obrana na turniru, dok Hrvatska svoju snagu crpi iz kolektivne igre i sjajnih rola Dominika Kuzmanovića na golu te Ivana Martinovića kao najboljeg strijelca.

Sjena organizacijskog propusta

Nažalost, uoči rukometnog spektakla pojavila se i kontroverza zbog loše organizacije. Hrvatska je, za razliku od Njemačke koja je već bila u Herningu, odmah nakon iscrpljujuće utakmice morala putovati nekoliko sati autobusom iz Malmöa, čime je izgubila dragocjeno vrijeme za odmor i pripremu. Sigurdsson je takav tretman nazvao "sramotnim", a čak je i kapetan Njemačke Johannes Golla izjavio da mu je "neugodno" zbog takve situacije.

Unatoč svemu, Kauboji su spremni dati sve od sebe. Pobjednik ovog dvoboja ide u nedjeljno finale na boljeg iz susreta Danske i Islanda, dok će poraženi igrati za brončanu medalju.

