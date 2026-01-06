Maskirane bande patroliraju gradom, uhićeno najmanje 14 novinara: 'Zaustavljaju ljude'

Sigurnosne snage su zadržale najmanje 14 novinara u Venezueli u ponedjeljak dok su izvještavali o događajima nakon američkog zarobljavanja venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, javlja u utorak BBC.

Sindikat medijskih djelatnika u Venezueli je rekao da svi osim jednog zadržanog novinara rade za strane medijske organizacije te da su pušteni kasnije u ponedjeljak, pri čemu je jedan izvjestitelj deportiran. Strani mediji se dugo suočavaju s restrikcijama u Venezueli, koja tek malobrojnima izdaje dozvole za rad u zemlji.

Do zadržavanja novinara je došlo u vrijeme kada je Delcy Rodriguez prisegnula za privremenu predsjednicu i nedugo nakon što je rekla da je spremna surađivati s Trumpovom administracijom, koja je kazala da će "upravljati" Venezuelom.

Sindikat je rekao da su venezuelske sigurnosne snage novinare zadržale u glavnom gradu Caracasu kod zgrade parlamenta i u četvrti Altamira. Najmanje dvoje su zadržali agenti venezuelske vojne kontraobavještajne službe dok je druge zadržala obavještajna služba. Rekli su da im je pregledana oprema, mobiteli te njihove poruke i objave na društvenim mrežama, dodaje se u priopćenju sindikata.

Jedan kolumbijski i jedan španjolski novinar su također zadržani na kolumbijskoj granici s Venezuelom blizu Cucute. Sindikat je rekao da ih se satima držalo bez mogućnosti komuniciranja s vanjskim svijetom prije nego što su vraćeni u Kolumbiju. Sindikat je incidente nazvao "alarmantnima" te pozvao na oslobađanje 23 medijska djelatnika koji su i dalje u pritvoru u zemlji.

'Zaustavljaju ljude i pregledavaju im telefone'

Takvo postupanje nije ograničeno samo na medijske djelatnike. Lokalni čelnik u četvrti Petare u Caracasu je za BBC Mundo rekao da "naoružani muškarci patroliraju i provjeravaju statuse građana na WhatsAppu".

Jose, 60-godišnji stanovnik Caracasa, kazao je da ljudi ne mogu slobodno govoriti o onome što se događa te da na ulicama ima mnogo policajaca i vojske te maskiranih pripadnika oružanih skupina koje podupiru Madura. Tridesettrogodišnja maserka, koja nije htjela biti imenovana, rekla je da ima "mnogo straha na ulicama i u našim domovima", prenosi BBC.

Čini se da vlasti žele pokazati da su sigurnosne snage prisutne u zajednicama te je ministar unutarnjih poslova Diosdado Cabello kasno u ponedjeljak objavio fotografiju na kojoj pozira s naoružanom policijom. Njihova prisutnost straši ljude koji su kritični spram vlade.

Jedna žena je opisala kako su "na svakom uglu skupine naoružanih civila koji podržavaju vladu i vojne osobe, koje među stanovništvom izazivaju strah". Druga osoba koja je htjela ostati anonimna je za BBC rekla da "režim ne dozvoljava vijestima da izađu (iz zemlje)". Dodala je da "na ulicama ima osoba koje u civilnoj odjeći zaustavljaju ljude i pregledavaju njihove telefone".

Do pritvaranja novinara dolazi u neizvjesno vrijeme u Venezueli, gdje su prije svega nekoliko dana američke snage zarobile predsjednika Nicolasa Madura i njegovu suprugu, pri čemu su ubijeni deseci njegovih tjelohranitelja i zaštitara. Premda je događaj obradovao Venezuelce koji se protive Maduru te su napustili zemlju, u Venezueli nije bilo javnog slavlja.

Preko 800 političkih zatvorenika

Članovi venezuelske oporbe se dugo žale na represiju koja im prijeti ako se usude govoriti protiv Madurove vlasti. Preko 2000 osoba je uhićeno na prosvjedima nakon predsjedničkih izbora 2024.

Državno izborno povjerenstvo je proglasilo Madura pobjednikom tih izbora, no prema brojkama oporbe, koje su provjerili nezavisni mediji, trebao je pobijediti njihov kandidat.

U represiji nakon izbora, pripadnici sigurnosnih snaga su pregledavali mobitele građana u potrazi za porukama u kojima kritiziraju Madura, zbog čega su mnogi Venezuelci obrisali svoje račune na društvenim platformama te svoje poruke. Mnogi od onih koji su tada uhićeni osuđeni su na dugotrajne zatvorske kazne nakon što su proglašeni krivima za "izdaju".

Prema organizaciji za ljudska prava Foro Penal, u Venezueli je preko 800 političkih zatvorenika.

