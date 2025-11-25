Isprobali smo ‘Guru za kulturu’: Evo kako izgleda vodič za kulturna događanja u Zagrebu

Nema više skrivenih kulturnih blaga – za sve je tu zagrebački Guru za kulturu.

"Često puta imamo čak neku i hiperprodukciju koja se na našem Facebooku čak i malo pogubi. Ovako mislim da će ljudi lakše doći do onoga što ih zanima", rekla je Zvjezdana Antoš, ravnateljica Etnografskog muzeja u Zagrebu.

"To će upravo pomoći da svatko pronađe, najbrže, najkvalitetnije nešto za sebe i svoje najmilije jer na koncerte se ne ide sam", kazala je Nina Čalopek, ravnateljica KD Vatroslav Lisinski.

Razveselilo i publiku i organizatore

"Meni je baš dobro da su to tako napravili da se ne mora tražiti na svakoj stranici od svakog muzeja. To je inače jako nejasno napravljeno i ništa se ne može naći", rekla je Tashi Kutzli iz Rijeke.

"Super je što je sve na jednom mjestu pa olakšava pretraživanje i pronalaženje nečeg zanimljivog", rekla je Ana Kolonić iz Zagreba.

Događaji se mogu filtrirati po žanrovima, datumima, lokaciji i brojnim kategorijama.

Isprobali smo aplikaciju

I mi smo isprobali aplikaciju koja nam je za danas između ostalog predložila izložbu u Arheološkom muzeju. A ovdje, osim izložbe, ima još puno više toga.

"Imamo klub čitatelja, večeri drevnih i društvenih igara, imamo pub kvizove i besplatno stručno vodstvo izložbom svake prve subote u mjesecu i mislim da je odlično da se i to vidi u aplikaciji", objasnila je Ema Kosnica, kustosica izložbe Arheologija i pop kultura.

Putem stranice može se doznati što se događa ili što će se tek dogoditi. Tako smo otkrili i za ovu izložbu.

"Meni je jako drago da vas je aplikacija dovela do nas u Etnografski muzej posebno zato što danas u 18 sati otvaramo izložbu Zemlja", rekla je Željka Petrović Osmak, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju u Zagrebu.

Testna faza

Stranicu je razvila tvrtka pobjednica na HACKL-u, programerskom natjecanju. Još je u testnoj fazi, zato zasad nema svih događanja.

"U prvoj fazi su programi gradskih ustanova, međutim mi želimo što prije moguće proširiti cijelu aplikaciju na sve programe koji se sufinanciraju putem gradskog proračuna", kazala je Emina Višnić, pročelnica zagrebačkog Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo.

Građani svoje prijedloge za poboljšanje mogu slati do kraja godine, a početkom iduće kreće u svojoj punoj verziji.