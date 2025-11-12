Orašar u HNK: Svi žele ove karte! Znamo kako ih ti možeš osvojiti bez čekanja u beskonačnom redu

U svakom gradu postoji jedan čaroban trenutak koji označi početak blagdana, bez obzira na kalendar. U Zagrebu, to nije snijeg. Nije ni prva lampica na Zrinjevcu, ni otvaranje adventskih kućica. To je trenutak kad se u Hrvatskom narodnom kazalištu podigne zastor, a orkestar zasvira prve tonove Čajkovskog. To je Orašar.

Balet koji traje više od stoljeća, a i dalje uspijeva ono što rijetko koji kulturni događaj može, zaustaviti vrijeme. Kad počne “Valcer pahuljica”, nitko ne gleda na sat. Dvorana diše u istom ritmu, i djeca i odrasli. Oni najmlađi prvi put upoznaju svijet klasične glazbe, a oni stariji ponovno pronalaze ono dijete u sebi koje još uvijek vjeruje da pahulje mogu početi padati s neba ako čvrsto stisnu oči i rašire ruke.

Orašar u HNK-u nije predstava, nego ritual

To je onaj osjećaj kad se svi, publika, glazbenici i plesači, na dva sata ujedine u nekoj tihoj, zajedničkoj emociji. Kada izađeš van i osjetiš hladan zrak na licu i znaš da je prosinac stvarno stigao. Upravo zato, svake godine, karte se rasprodaju u samo nekoliko sati, a ljudi su spremni stajati u redovima kako bi sebi i nekome koga jako vole omogućili dio te čarolije.

Jer to nije samo balet. To je božićna razglednica koja oživi pred očima. Redovi ispred kazališta podsjećaju na one ispred najljepših adventskih kućica, samo što se ovdje čeka za trenutak koji vrijedi više od bilo kojeg poklona.

Ove godine čarolija ima novu dimenziju

Kaufland je odlučio pridružiti se ovoj tradiciji na najljepši mogući način, poklanjajući svojim kupcima ono što se ne može kupiti: doživljaj. U nagradnoj igri za korisnike Kaufland Carda putem Kaufland aplikacije, čak 640 ljudi dobit će priliku da 4. prosinca sjedne u HNK i vidi bajku kako oživljava.

Ako želiš biti dio te božićne bajke, sudjelovati je jednostavno. U Kaufland aplikaciji od 12. do 25. studenoga 2025. svaki dana možeš aktivirati Orašar kupon za 50 bodova i time automatski ulaziš u izvlačenje. Svaka dnevna aktivacija znači novu priliku da baš ti budeš među 320 dobitnika koji će osvojiti dvije ulaznice (1+1) za izvedbu legendarnog baleta Orašar, 4. prosinca u Hrvatskom narodnom kazalištu.

Dovoljan je jedan klik dnevno, jedna mala navika u aplikaciji, jedan znak da i u digitalnom svijetu još ima mjesta za sanjarenje. Jer, kako bi rekao sam Čajkovski: “Glazba je poezija zvuka.”

A Orašar u prosincu, to je poezija stvarnosti.

