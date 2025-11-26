Thompsonov koncert zabranjen, menadžment najavljuje pravnu bitku

NASTUP U ARENI /

Marko Perković Thompson održat će koncert u Areni Zagreb 27. prosinca, no gradonačelnik Tomislav Tomašević jučer je izjavio da ostaje kod odluke da koncerta 28. prosinca neće biti.

Naime, Gradska skupština na zadnjoj je sjednici usvojila zaključak prema kojem se u gradskim prostorima više neće dozvoljavati koncerti i drugi događaji na kojima se, između ostalog, potiču ili odobravaju fašistički i ustaški pokliči ili simboli, uključujući "Za dom spremni".

Menadžment Marka Perkovića Thompsona održao je konferenciju za medije koja je trajala gotovo sat vremena i 20 minuta. Presica se održala u zagrebačkom hotelu Zonar. Pozvali su gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića da dostavi pravno obrazloženje zbog kojeg pjevaču nije odobren zahtjev za zakup zagrebačke Arene za 28. prosinca, dodavši da nitko ne može primjenjivati silu.

