Plaća 20 eura, kila mesa 10, nema struje ni vode: Kako je ovo postalo najgore mjesto za život?

Pješčane plaže, tirkizno more, oldtimeri na ulicama, salsa na trgovima, cigare u ustima - to su možda prve asocijacije koje ljudi imaju o Kubi, bez da su na otoku bili.

Ali posljednjih godina nema tamo Buena Viste ili prekrasnih pogleda, prava slika Kube teško može biti turobnija. Smeće posvuda, raspadajuće zgrade, kronična neimaština, redovi za hranu, lijekove i sve ostale najosnovnije potrebe.

Nema ni stranih medija, praktički jedini koji prikazuju jad i bijedu Kube 2025. su travel blogeri, poput Novozelanđanina koji je sreo djevojku koja je kratko bila plesačica salse u Hrvatskoj, sada joj je pedikura jedan od više poslova koje radi, za "tri ili četiri tisuće pesosa mjesečno, to je otprilike sedam ili osam dolara".

Mjesečna plaća dovoljna za dvije kile mesa

A jedan španjolski vloger ljetos je po Havani snimao mjesta gdje se kupuje hrana. "Kilogram mesa je oko dvije tisuće pesosa. Ok, to je oko šest dolara u trenutku kada snimamo", rekao je na štandu jedne crne tržnice. Dakle, mjesečna plaća pokrije dvije kile mesa.

Iskustva travel blogera potvrđuje i povjesničar Hrvoje Klasić koji je na Kubi posljednji put bio preklani, "i moram priznati da mi je to jedno od najtužnijih iskustava s putovanja, a proputovao sam pola svijeta. Kubanci nisu samo osiromašeni, nego su i poniženi".

Prosječan zapadnjak, kaže Klasić, ne može ni zamisliti kako to izgleda. Dokazi siromaštva su posvuda, pa i u restoranima. "Recimo, dobijete jelovnik s 20 jela, ali vam kažu 'imamo samo ova dva', jer recimo 'nemamo brašna već toliko dugo, nemamo mlijeka već toliko ili kako god", priča Klasić.

Plus, Havana i ostali gradovi s večeri potonu u kompletan mrak. Jer tradicionalni dobavljači komunističkog otoka poput Venezuele i Meksika su smanjili pošiljke pa su redukcije struje sve češće i sve dugotrajnije.

"Imam dijete od godinu i pol i jako mi je teško živjeti s ovom situacijom. Ali što možemo učiniti?", pita se Damilis Torriente iz Havane. Odgovor je - ništa. U zemlji u kojoj je javni prijevoz gotovo nestao ništa se ne može učiniti ni kad usred dana ne rade semafori. I trpe svi.

"Često moramo čekati da se ponovno uključi - ako se ponovno uključi - kako bismo mogli jesti i učiti, što moramo raditi, zar ne? Ovi nestanci struje na nas stvarno i psihički utječu", kaže studentica Daniela Castillo.

Život u mraku i s bolestima

I nije to sve - otok je prošlog mjeseca pogodila i Melissa. Uragan je razorio velike dijelove ionako već devastiranih i trošnih gradova. Uz to, trećina stanovništva zaražena je chikungunyom, virusnom bolesti koju prenose komarci, a širi se baš zbog nestašice vode i lijekova, gomila smeća i preopterećenih bolnica. "Ne možeš ništa držati u rukama, otiču ti ruke, otiču ti stopala, koljena, ramena, laktovi. To je vrlo jaka stvar, prejaka", opisuje simptome bolesti Roberto Labrada iz Havane.

Nakon svega što ste čuli nije čudo da procjene govore kako je od 11 milijuna stanovnika oko četvrtine, više od dva i pol milijuna, napustilo otok u posljednjih pet godina. U zemlji koja najduže u povijesti trpi sankcije, preko 60 godina, svijetla perspektiva ne postoji. A u komunizam su se svi razočarali.

"Kada se to spoji s nestankom braće Castro i s dolaskom nekih potpuno bezličnih političari, sada su i ljudi sve ogorčeniji. Nadali su se da će s Obamom i Bidenom te sankcije popustiti, ali s Donaldom Trumpom one su još pooštrene", tumači Hrvoje Klasić.

A ipak, u zemlji u kojoj se malo tko sjeća života prije komunizma, za većinu je obećana zemlja upravo Amerika. "Svi emigriraju u Ameriku. Ja kažem da su Sjedinjene Američke Države za mene najbolja zemlja na svijetu", rekao je španjolskom vlogeru jedan umirovljeni Kubanac.

Sustav se ne može popraviti, kažu redom sugovornici Economista u tekstu o propasti Kube. Jedino što se može učiniti je srušiti ga i krenuti iznova. Ali sada ne postoji nitko tko bi to mogao izvesti.

