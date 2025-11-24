Poznata organizacija prekinula suradnju s Kristijanom Iličićem radi uznemiravanja životinje, pogledajte njegov odgovor

Organizacija WWF-Adria objavila je na svojoj Facebook stranici da putopisac i travel bloger Kristijan Iličić više neće djelovati kao njihov ambasador. Odluka je donesena nakon što je video koji je kod njih izazvao, kako navode, duboku zabrinutost, dospio u javnost.

Njihovu objavu prenosimo u cjelosti:

"Izražavamo duboku zabrinutost zbog nedavnog incidenta u kojem je naš dosadašnji ambasador Kristijan Iličić postupao na način koji nije u skladu s vrijednostima i principima zaštite životinja i njihove dobrobiti. Nakon što su objavljeni videozapisi koji prikazuju neprimjereno uznemiravanje anakonde i mravojeda, WWF je donio odluku o raskidu suradnje s Kristijanom Iličićem kao našim ambasadorom.

WWF je posvećen očuvanju prirode i promicanju suživota ljudi i divljih životinja kroz odgovorno i etičko ponašanje. Svaki oblik uznemiravanja suprotstavlja se našoj misiji i vrijednostima koje zastupamo. Apeliramo na sve da poštuju životinjski svijet i pridržavaju se smjernica za njihovu zaštitu.

Zahvaljujemo svima koji podržavaju naše napore u zaštiti prirode. WWF će nastaviti raditi na očuvanju prirodnih staništa i promicanju odgovornog odnosa prema svim živim bićima."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Osim WWF-a, na društvenoj mreži Facebook oglasili su se iz Udruge za pravnu zaštitu životinja Animalex te poduprijeli tu odluku:

"Nakon niza negativnih komentara i reakcija, Kristijan Iličić više nije ambasador WWF Adria. Nakon jučerašnje objave i neprimjerenog ponašanja nekoga tko je dobio čast biti ambasador WWF Adria - organizacije koja štiti životinje i prirodu, Kristijan Iličić i WWF Adria prekinuli su suradnju te je izgubio mjesto ambasadora. Pohvaljujemo WWF Adria na ispravnoj odluci, jer nasilno povlačenje anakonde iz staništa samo radi Facebook senzacije i slike sigurno nije ono što ova organizacija predstavlja.", napisali su.

Oglasio se i sam Iličić

Većina korisnika u stotinjak komentara ispod dvaju objava također je poduprijela postupanje organizacije WWF Adria. O cijelom incidentu izjasnio se i sam Kristijan Iličić.

„Budući da ima jako puno komentara za anakondu odlučio sam malo detaljnije objasniti cijelu priču, ne da se pravdam ovima koji me osuđuju već da svi vi koji me pratite i podržavate dobijete širu sliku.“, započeo je opsežnu objavu. „Ono što se vidi u videu nije nikakvo mučenje, stres ili nasilje nad životinjom. To je ono što lokalci rade svaki dan, maknu anakondu s mjesta gdje može nauditi stoci ili djeci, podignu je, sklone malo dalje i puste.“, pojasnio je.

„Anakonda je nevjerojatno snažna, elastična i otporna životinja. Kratko podizanje njoj ne predstavlja nikakvu opasnost, pogotovo ne kada to rade ljudi koji to rade cijeli svoj život (...) Turizam u Los Llanosu je doslovno razlog zbog kojeg se anakonde danas štite. Dolazak turista donosi novac lokalnoj zajednici, daje vrijednost životinjama i stvara motiv da se one čuvaju, a ne ubijaju.“, napisao je.

„Za kraj, stojim iza svakog trenutka koji sam snimio. Ništa neću brisati, ništa neću skrivati i ništa neću uljepšavati. Video ostaje jer je autentičan, stvaran i prikazuje ono što postoji u Venezueli generacijama.“, zaključio je Iličić.

U komentarima ispod objave bilo je podijeljenih mišljenja: dok su jedni pohvalili iskrenost i pravovremenu reakciju te mu iskazali podršku, drugi su i dalje tvrdili da način na koji je postupio nije opravdan.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko se sve pjevaču pridružio u 'ratu' protiv zabrana? 'Smeta im sve što je hrvatsko, a ne Lepa Brena'