Ljubljana je opet bila središte MMA scene: BRAVE CF 102 donio uzbuđenja i iznenađenja

Ljubljana je noćas bila središte europske borilačke scene. U prepunoj Hali Tivoli, 23. studenog 2025., održan je BRAVE CF 102 događaj koji je potvrdio status Slovenije kao ključne destinacije za BRAVE Combat Federation. U suradnji s dugogodišnjim partnerom World Freefight Challenge (WFC), organizacija je priredila večer ispunjenu adrenalinom i borbama koje su držale publiku na rubu sjedala.

Ovo je bio šesti dolazak ove MMA organizacije u Sloveniju. Dok su se svjetla reflektora prelamala nad kavezom, publika je svjedočila dramatičnim raspletima.

Šok u sunaslovnoj borbi: Spasić upisala prvi poraz

Jedan od najiščekivanijih trenutaka večeri bio je sunaslovni meč u ženskoj slamka kategoriji. Srpska borkinja Marina "Maki Beki" Spasić ušla je u kavez s reputacijom neporažene nade, no večer nije završila prema njezinim planovima. S druge strane kaveza stajala je nepopustljiva Ruskinja Marina "Armata" Merchuk.

U napetom okršaju koji je trajao pune tri runde, Merchuk je nametnula svoj ritam i taktičku zrelost. Iako je Spasić pokazala srčanost karakterističnu za njezin stil, suci su na kraju jednoglasnom odlukom pobjedu dodijelili ruskoj borkinji. Ovo je bio prvi poraz u profesionalnoj karijeri za Spasić, dok je Merchuk ovom pobjedom poslala snažnu poruku diviziji i utišala dio navijača koji su očekivali slavlje regionalne zvijezde.

Teškaški obračun s mirisom titule

Vrhunac večeri bio je rezerviran za teškaše. Domaći heroj i drugorangirani izazivač, Slovenac Miha Frlic, ukrstio je rukavice s prvim izazivačem, Poljakom Patrykom "The Polish Viking" Dubielom. Ulog nije mogao biti veći, pobjednik ovog dvoboja praktički je osigurao kartu za napad na svjetsku titulu.

Iz prvih redova sve je pomno pratio aktualni prvak teške kategorije, Pavel "The Experiment" Dailidko, koji je u najavi borbe istaknuo kako će pobjednik ovog meča vjerojatno biti njegov sljedeći protivnik. Frlic, poznat po svojoj eksplozivnosti i dosadašnjem neporaženom nizu u BRAVE kavezu, tražio je pobjedu koja bi ga upisala u povijest kao prvog Slovenca koji napada BRAVE CF pojas, dok je Dubiela tražio iskupljenje i priliku za revanš s prvakom.

Povijesna večer za obitelj Drnovšek i problemi na vagi

BRAVE CF 102 donio je i jedinstvenu priču koja se rijetko viđa u svijetu slobodne borbe. Bračni par Domen i Maja Drnovšek nastupio je na istom popisu borbi, braneći boje Slovenije pred domaćom publikom. Za Domena je ovo bio nastavak gradnje karijere na globalnoj pozornici, dok je Maja upisala svoj profesionalni debi protiv Ghite Chafik.

Uoči samog događaja, vaga je donijela određene komplikacije. Rumunjski borac Lucian Dragomir premašio je granicu lake kategorije, zbog čega je njegov meč protiv Domena Drnovšeka održan u dogovorenoj težini do 73,1 kilograma. Kao sankciju za ovaj propust, Dragomir je morao predati 20% svog zajamčenog honorara, što je standardna procedura kako bi se osigurao integritet natjecanja.

Ljubljana se još jednom dokazala kao grad koji živi za vrhunski MMA

