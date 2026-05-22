Opasni SMS-ovi kruže Hrvatskom, čovjek ostao bez 16.000 €: Ovo nikako ne otvarajte!

Prevareni Solinjanin (38) prijavio je policiji da je ostao bez 16.000 eura nakon što je otvorio poveznicu iz lažne SMS poruke, za koju je mislio da mu ju je poslala banka te unio tražene podatke, izvijestila je u petak Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Prema policijskim informacijama, 38-godišnjak je kazneno djelo računalne prijevare prijavio 21. svibnja, nakon što mu je s bankovnog računa skinut novac.

U policiji kažu da provode kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili sve okolnosti prijevare i identificirali počinitelja.

Policija upozorava građane na 'smishing prijevare'

Podsjećaju da su još krajem travnja upozoravali na pojavu lažnih SMS poruka kojima prevaranti pokušavaju doći do osobnih i bankovnih podataka građana. Riječ je o tzv. smishing prijevarama, odnosno kombinaciji SMS poruka i krađe identiteta, pri čemu se građanima šalju poruke s poveznicama koje vode na lažne internetske stranice ili prema zlonamjernim aplikacijama.

Splitsko-dalmatinska policija pojašnjava kako se u takvim porukama od žrtava najčešće traži da aktiviraju poveznicu te potom unesu osobne, financijske ili sigurnosne podatke, poput podataka za internetsko bankarstvo ili autorizacijskih kodova. Nakon unosa podataka prevaranti mogu neovlašteno pristupiti bankovnim računima i izvršiti transakcije.

Dodaju kako su identične ili slične poruke zaprimali građani i na drugim područjima Hrvatske, zbog čega su upozorenja izdavale i druge policijske uprave. Ističu i da je velik broj građana nakon primitka sumnjivih poruka kontaktirao policiju te na vrijeme bio upozoren da se radi o pokušaju prijevare.

Građanima ponovno savjetuju da ne otvaraju sumnjive poveznice i ne unose osobne ni bankovne podatke na neprovjerenim internetskim stranicama ili aplikacijama. U slučaju bilo kakve sumnje preporučuju da odmah kontaktiraju svoju banku i policiju.