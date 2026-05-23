Curi otrovna kemikalija, 40.000 ljudi hitno evakuirano u Kaliforniji

Oko 40.000 stanovnika južne Kalifornije u petak je zahvatila naredba za evakuaciju dok su lokalne vlasti pokušavale ublažiti curenje otrovne kemikalije iz spremnika u prostorijama zrakoplovne tvrtke.

Vlasti nastoje spriječiti eksploziju spremnika koji sadrži kemikaliju metil-metakrilat, otkako je počeo curiti i pregrijavati se u četvrtak poslijepodne u zrakoplovnom postrojenju u Garden Groveu jugoistočno od Los Angelesa.

Senator Kalifornije Tony Strickland nazvao je situaciju "masovnim incidentom curenja industrijske kemikalije", nakon brifinga s dužnosnicima javne sigurnosti.

Craig Covey iz Vatrogasne uprave okruga Orange u petak je rekao da njegov tim "utvrđuje kako riješiti situaciju" i radi na sprečavanju pucanja ili eksplozije spremnika.

Spremnik izvana hlade vodom kako bi se spriječilo daljnje zagrijavanje. Dodatne je probleme izazvao neispravan ventil.

Ta je kemikalija vrlo otrovna i zapaljiva, rekao je Covey, a koristi se u proizvodnji plastike.

Zdravstvena službenica okruga Orange, dr. Regina Chinsio-Kwong, izjavila je da tvar, kada se zagrije, uzrokuje paru koja može "značajno iritirati" pluća i nosne prolaze, kao i dovesti do vrtoglavice i mučnine.

Dugotrajna izloženost može uzrokovati "teške respiratorne probleme", rekla je Chinsio-Kwong, objašnjavajući da su zato vlasti izdale naredbe za evakuaciju područja od otprilike 23 četvorna kilometra.