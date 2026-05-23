TRAGEDIJA U KINI /

Smrtonosna eksplozija odnijela najmanje 82 života, rudari ostali zarobljeni

Foto: CNS/AFP/Profimedia

Otrovan plin i eksplozija pretvorili su smjenu u smrtonosnu zamku

23.5.2026.
8:14
Hina
U eksploziji plina u rudniku ugljena na sjeveroistoku Kine poginulo je najmanje 82 ljudi, objavila je državna televizija CCTV.

Devet osoba se vodi kao nestalo nakon nesreće koja se dogodila u petak navečer u rudniku Liushenyu u pokrajini Shanxi, izvijestio je CCTV, koji je prethodno javio da ima "više od 50" mrtvih.

U vrijeme eksplozije pod zemljom je bilo više od 247 rudara, izvijestila je držvana novinska agencija Xinhua.

Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je hitnu akciju spašavanja i temeljitu istragu uzroka nesreće.

Xi je naglasio da "sve regije i prefekture moraju učiti iz ove nesreće, ostati stalno budne u pogledu sigurnosti na radu (...) i odlučno spriječiti i obuzdati velike nesreće i katastrofe", dodala je službena agencija.

Nekoliko sati ranije, Xinhua je izvijestila da su ljudi zarobljeni pod zemljom u "kritičnom stanju" i precizirala da su razine ugljičnog monoksida, otrovnog plina bez mirisa, u petak premašile kritični prag u rudniku.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
