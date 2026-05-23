Smrtonosna eksplozija odnijela najmanje 82 života, rudari ostali zarobljeni

U eksploziji plina u rudniku ugljena na sjeveroistoku Kine poginulo je najmanje 82 ljudi, objavila je državna televizija CCTV.

Devet osoba se vodi kao nestalo nakon nesreće koja se dogodila u petak navečer u rudniku Liushenyu u pokrajini Shanxi, izvijestio je CCTV, koji je prethodno javio da ima "više od 50" mrtvih.

U vrijeme eksplozije pod zemljom je bilo više od 247 rudara, izvijestila je držvana novinska agencija Xinhua.

Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je hitnu akciju spašavanja i temeljitu istragu uzroka nesreće.

Xi je naglasio da "sve regije i prefekture moraju učiti iz ove nesreće, ostati stalno budne u pogledu sigurnosti na radu (...) i odlučno spriječiti i obuzdati velike nesreće i katastrofe", dodala je službena agencija.

Nekoliko sati ranije, Xinhua je izvijestila da su ljudi zarobljeni pod zemljom u "kritičnom stanju" i precizirala da su razine ugljičnog monoksida, otrovnog plina bez mirisa, u petak premašile kritični prag u rudniku.