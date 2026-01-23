Slavni arheolog na korak do otkrića života: 'Blizu sam pronalasku grobnice kraljice Nefertiti'

Legendarni arheolog tvrdi da se približava pronalasku davno izgubljene grobnice egipatske kraljice Nefertiti. Dr. Zahi Hawass, poznati egiptolog, hrabro je predvidio da će do ovog epohalnog otkrića doći prije svog umirovljenja. Poručio je kako bi to bio sretan kraj njegove karijere.

Rješavanje jedne od najvećih misterija drevnog Egipta

"Kad bih došao do ovog otkrića, mislim da bih bio sretan završiti karijeru s najvažnijim otkrićem o najvažnijoj kraljici Egipta, kraljici Nefertiti", izjavio je Dr. Hawass je u novom dokumentarcu o svojoj karijeri, nazvanom "Čovjek sa šeširom".

Pronalazak njezine grobnice mogao bi konačno odgovoriti na jedno od najvećih pitanja drevnog Egipta, a to je je li sedamdeset osam godišnji Hawass u pravu kada vjeruje da je upravo ona preuzela vlast kao faraon nakon smrti svoga supruga, faraona Ekhnatona 1336. godine prije Krista.

Kraljica Nefertiti dugo je prikazivana kako obavlja radnje tradicionalno rezervirane za faraone, uključujući i poražavanje neprijatelja. Unatoč tome, njezina grobnica nikada nije vjerodostojno identificirana, ostavljajući njezinu pravu ulogu tijekom razdoblja intenzivnih vjerskih previranja nepoznatom.

Iskapanja u istočnoj Dolini kraljeva

Hawass i njegov tim već godinama provode iskapanja u istočnoj Dolini kraljeva, u blizini grobnice moćne ženske faraonke Hatšepsut, koja je vladala između 1479. i 1458. godine prije Krista. Iako nema konkretnih dokaza, izjavio je kako ima snažan osjećaj da bi Nefertiti mogla biti pokopana upravo ondje.

"Postoji jedno područje u istočnoj dolini u kojem sada radimo, blizu grobnice kraljice Hatšepsut", rekao je Hawass. "Nadam se da bi to mogla biti grobnica kraljice Nefertiti... ovo bi se otkriće moglo dogoditi uskoro".

Arheolog je na tom području radio godinama i prethodno je otkrio dvije grobnice, KV 65 i KV 66. Vjeruje da bi trenutačna iskapanja mogla pomoći u mapiranju regije i preciznom određivanju lokacije grobnice slavne kraljice.

Ranije tvrdnje i druga velika otkrića

Ovo nije prvi put da se Hawass približio ovom cilju. Godine 2022. izjavio je da je jedna od dvije mumije koje je otkrio u Dolini kraljeva vjerojatno Nefertiti, no ta tvrdnja nikada nije potkrijepljena dokazima. Prošle je godine, pak, iskapanje pod Hawassovim vodstvom postiglo velik uspjeh prilikom istraživanja 4400 godina stare grobnice za koju se smatra da je pripadala dosad nepoznatom princu Userefreu. Tamo su pronađena golema vrata od ružičastog granita, koja se danas smatraju najvećima ikad pronađenima u Egiptu, piše Mirror.

Ova misteriozna vrata, iako nalikuju na funkcionalna, zapravo se ne otvaraju. Impresivne su visine od 4,5 metara i širine 1,15 metara. Stručnjaci vjeruju da su nekoć služila kao simbolički portal koji je omogućavao dušama umrlih da putuju u zagrobni život, imajući duboko duhovno značenje za drevne Egipćane.

Dr. Melanie Pitkin sa Sveučilišta u Cambridgeu objasnila je namjenu lažnih vrata: "Članovi obitelji i svećenici dolazili bi do grobnice gdje su stajala lažna vrata, izgovarali ime pokojnika i njegova postignuća te ostavljali darove. Duša pokojnika bi tada magično putovala između grobne komore i podzemnog svijeta kako bi prikupila hranu, piće i darove koji bi joj pomogli u zagrobnom životu".

Dok svijet s nestrpljenjem iščekuje nove vijesti iz Doline kraljeva, nada da će misterij kraljice Nefertiti uskoro biti riješen veća je nego ikad. Eventualno otkriće njezine grobnice ne bi samo obogatilo karijeru dr. Hawassa, već bi ispisalo potpuno novo poglavlje u povijesti drevnog Egipta.

