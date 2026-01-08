Značajno otkriće zbunilo je stručnjake: Grobnica otkrila ritual kakav arheolozi nikad nisu vidjeli

Rutinska potraga s detektorom metala na središnjoj obali Norveške dovela je do otkrića izvanredne i rijetke vikinške grobnice, pružajući jedinstven uvid u pogrebne običaje stare više od tisuću i dvjesto godina.

Arheolozi su ostali zapanjeni ne samo zbog iznimno očuvanog kostura, što je rijetkost na tom području, već i zbog misterioznog rituala koji uključuje školjke i ptičja krila, prakse dosad neviđene u pretkršćanskoj Skandinaviji.

Slučajni pronalazak koji je ušao u povijest

Sve je započelo kada je Roy Søreng, entuzijast koji posljednjih nekoliko godina istražuje područje okruga Trøndelag s detektorom metala, naišao na neobičan signal. Iako je i ranije pronalazio vikinški i srednjovjekovni nakit, ovaj je put bilo drugačije. Pronašao je ovalni broš, a u istoj je rupi primijetio još jedan sličan. Posumnjavši da je riječ o neometanom grobu, odmah je obavijestio nadležne arheološke institucije.

Njegova prijava potaknula je hitno arheološko iskapanje koje su proveli stručnjaci sa Znanstvenog muzeja Norveškog sveučilišta za znanost i tehnologiju (NTNU) i okruga Trøndelag. Njihov je rad bio otežan činjenicom da se grobnica nalazila na aktivnoj farmi, a daljnje oranje moglo ju je zauvijek uništiti. Zahvaljujući suradnji vlasnika zemljišta, koji je pristao odgoditi radove, arheolozi su dobili priliku otkriti tajne koje je zemlja skrivala stoljećima.

Tko je bila žena pokopana s bogatim nakitom?

Arheolozi vjeruju da grobnica, datirana između 800. i 850. godine, pripada ženi koja je za života imala ugledan položaj u svojoj zajednici. Bila je pokopana u punoj nošnji, ukrašena nakitom koji svjedoči o njezinu statusu. U grobu su pronađena dva klasična ovalna broša, kojima se u vikinško doba pričvršćivala gornja haljina, te manja prstenasta kopča koja je vjerojatno služila za zatvaranje podsuknje.

"Nakit upućuje na to da je bila slobodna i vjerojatno udana žena, možda čak i gospodarica lokalne farme", izjavio je za Newsweek Raymond Sauvage, voditelj projekta s odjela za arheologiju i kulturnu povijest na NTNU. Ovalni broševi u grobovima često se smatraju znakom da je pokojnica bila udana, a njezin cjelokupni izgled sugerira da je bila važna figura, moguće s ritualnim odgovornostima unutar zajednice.

Misterij školjki i ptičjih krila

Ono što ovo otkriće čini doista jedinstvenim i što je najviše zbunilo stručnjake jest pogrebni ritual. Na ustima pokojnice pronađene su dvije velike školjke kapice, pažljivo postavljene tako da im je zakrivljena strana bila okrenuta prema van, tvoreći neku vrstu zaštitne maske.

"To je praksa koja nam dosad nije bila poznata iz pretkršćanskih grobova u Norveškoj, a ni drugdje u Skandinaviji. Još ne znamo kakvo se simboličko značenje krije iza toga", objasnio je Sauvage. Slični se predmeti u grobovima pojavljuju tek tristo do četiristo godina kasnije, što ovaj pronalazak čini iznimno ranim i potpuno neočekivanim. Uz školjke, u grobu su pronađene i pažljivo raspoređene ptičje kosti, za koje se vjeruje da potječu od krila nekoliko ptica.

Iako je točno značenje nepoznato, arheolozi nagađaju o mogućoj simbolici. Školjke kapice u klasičnoj su umjetnosti povezane s plodnošću, dok su u kasnijem srednjem vijeku postale simbol hodočašća svetom Jakovu. Ptičja krila mogla su imati ulogu u ritualu prijelaza, no sve su to zasad samo teorije, piše Newsweek.

Kostur koji će otkriti nove tajne

Osim neobičnog rituala, znanstvenike je oduševila i izvanredna očuvanost kostura. "U Norveškoj, gdje je tlo često kiselo i ne pogoduje očuvanju kostiju, ovo je iznimno rijedak pronalazak", naglasila je Hanna Geiran, ravnateljica norveške Uprave za kulturnu baštinu, opisujući otkriće kao nalaz ogromne kulturne i istraživačke vrijednosti.

Na istom polju ranije je otkriven još jedan vikinški grob, koji datira iz osmog stoljeća, što znači da je jedna do tri generacije stariji od novootkrivenog. Znanstvenici se sada nadaju da će DNK analiza otkriti jesu li te dvije osobe bile u srodstvu, što bi moglo iscrtati obiteljske veze stare više od tisućljeća. Analize će također pružiti uvid u visinu, zdravstveno stanje i druge fizičke karakteristike misteriozne žene. Ovo otkriće ne samo da obogaćuje naše znanje o Vikinzima, već postavlja i nova pitanja o njihovim duhovnim uvjerenjima i složenim pogrebnim običajima.

