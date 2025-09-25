Misterij 'broda duhova' riješen nakon 139 godina: 'Nismo mogli vjerovati da smo ga pronašli'

Nakon gotovo 14 desetljeća misterija i bezbrojnih neuspješnih potraga, olupina drvenog broda F.J. King, koji je potonuo u olujnoj noći 1886. godine, konačno je pronađena na dnu jezera Michigan. Brod, koji je s vremenom stekao reputaciju "broda duhova", lociran je zahvaljujući upornosti istraživača i jedinstvenom projektu građanske znanosti, otkrivajući izvanredno očuvanu vremensku kapsulu iz zlatnog doba američke industrijalizacije.

U ranim jutarnjim satima 16. rujna 1886. godine, kapetan William Griffin i njegova osmeročlana posada bespomoćno su s malog čamca za spašavanje promatrali kako njihov brod od 44 metra F.J. King, nestaje pod valovima jezera Michigan. Krenuli su iz Escanabe u Michiganu prema Chicagu, prevozeći vrijedan teret od 600 tona željezne rude. No, usred noći zahvatila ih je snažna oluja s valovima visokim i do tri metra.

Stari drveni trup broda, izgrađenog 1867. godine, nije izdržao pritisak. Voda je počela prodirati brže nego što su je mornari mogli ispumpati. Uvidjevši da je bitka izgubljena, kapetan Griffin izdao je sudbonosnu naredbu: "Napustite brod!".

Posada se u posljednji čas ukrcala u pomoćni čamac i odmaknula na sigurnu udaljenost. Svjedočili su dramatičnom prizoru: krma broda naglo se podigla u zrak, a tone željezne rude s treskom su se sručile prema pramcu. Sila je bila toliko jaka da je doslovno raznijela kapetanovu kabinu, bacivši njegove papire i dokumente visoko u zrak prije nego što je F.J. King zauvijek nestao u mračnim dubinama. Svu posadu kasnije je spasio brod La Petite i odveo ih u luku Baileys Harbor.

Legenda o neuhvatljivom 'brodu duhova'

Iako je posada preživjela, lokacija olupine postala je jedna od najvećih zagonetki Velikih jezera. Potrage su započele još 1970-ih godina, no F.J. King je desetljećima uspješno izmicao svim lovcima na olupine. "Ovaj brod bio je jedan od najtraženijih na jezeru Michigan", izjavila je Tamara Thomsen, pomorska arheologinja iz Povijesnog društva Wisconsina.

Problem su stvarali proturječni izvještaji. Kapetan Griffin je tvrdio da je brod potonuo oko osam kilometara od obale. Međutim, svjetioničar s obližnjeg otoka Cana, William Sanderson, prijavio je da je dan nakon potonuća vidio jarbole kako vire iz vode znatno bliže kopnu.

Dodatnu pomutnju unosili su lokalni ribari koji su tvrdili da su mrežama zapinjali za dijelove olupine. Unatoč svemu, svaka potraga završavala je neuspjehom, a F.J. King je postao poznat kao "brod duhova" koji se jednostavno ne može pronaći. Ronioci iz kluba Neptune's Dive Club iz Green Baya čak su ponudili nagradu od 1.000 dolara za njegov pronalazak.

Građanska znanost rješava stoljetni misterij

Misterij je konačno riješen ovog ljeta, točnije 28. lipnja 2025., zahvaljujući timu koji je predvodio Brendon Baillod, predsjednik Udruge za podvodnu arheologiju Wisconsina (WUAA). Baillod je, umjesto oslanjanja na skupe ekspedicije, pokrenuo inovativan projekt građanske znanosti. Unajmio je lokalni turistički brod i pozvao 20 povjesničara amatera i entuzijasta iz cijelog Srednjeg zapada da mu se pridruže.

"Većina je imala vrlo niska očekivanja s obzirom na reputaciju broda", rekao je Baillod. Ključ uspjeha ležao je u njegovom temeljitom istraživanju. Pregledao je stotine povijesnih dokumenata i odlučio povjerovati izvještaju svjetioničara Sandersona, pretpostavivši da kapetan u mraku i oluji nije mogao točno procijeniti udaljenost od obale.

Definirao je područje pretrage od oko pet kvadratnih kilometara oko lokacije koju je prijavio svjetioničar. Nevjerojatno, koristeći moderni sonar, tim je pronašao olupinu za manje od dva sata.

Vremenska kapsula na dnu jezera

"Nekolicina nas morala se uštipnuti. Nakon svih prethodnih potraga, nismo mogli vjerovati da smo ga pronašli, i to tako brzo", izjavio je Baillod. Uzbuđeni građani-znanstvenici zatim su spustili podvodno vozilo na daljinsko upravljanje (ROV) i postali prvi ljudi koji su vidjeli F.J. King nakon 139 godina.

Ono što su pronašli na dubini od otprilike 42 metra nadmašilo je sva očekivanja. Zahvaljujući hladnoj, slatkoj vodi Velikih jezera koja sprječava propadanje drva, olupina je izvanredno očuvana. "Brod je u biti nautička vremenska kapsula. Trup je nevjerojatno cjelovit, što nas je iznenadilo s obzirom na težinu tereta koji je prevozio", objasnio je Baillod za Smithsonian Magazine.

Brod leži na dnu gotovo u istom stanju kao i onog dana kada je potonuo, s vidljivim oštećenjima nastalim samo od udara o dno. Iako je cijela olupina prekrivena dagnjama, njezina struktura ostala je netaknuta, pružajući neprocjenjiv uvid u brodogradnju 19. stoljeća.

Otkriće F.J. Kinga više je od pronalaska stare olupine, to je oživljavanje dijela američke povijesti. Zbog svoje povijesne važnosti i iznimnog stanja očuvanosti, olupina je nominirana za upis u Nacionalni registar povijesnih mjesta. Nakon što bude službeno zaštićena, njezina točna lokacija bit će objavljena javnosti, čime će priča o "brodu duhova" konačno dobiti svoj epilog i postati dostupna svima.

