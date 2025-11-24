Grad prožet baštinom i tradicijom, koji nebrojeni posjetitelji smatraju jednim od najljepših na svijetu - Edinburgh. No, jeste li znali da je dom i nemalom broju "duhovnih" sila? Iskusni putnik Jason Cranwell otkrio je to iz prve ruke, proširivši svoje vidike, ali i nepce, u ovoj raskošnoj škotskoj destinaciji.

"Ispijanje viskija je razonoda koju sam oduvijek rado prepuštao drugima", priznao je. "Iskreno, time sam izbjegavao rizik da me to odvede u ispunjeniji život nego što si moj minus na računu može priuštiti."

Neočekivano putovanje u svijet viskija

Tijekom dvodnevne avanture, Cranwell je istražio Johnnie Walker Experience u ulici Princess. Iako se deklarira kao "ljubitelj Peronija", ovaj ga je otkrivajući susret natjerao da proširi svoje granice i kuša viski koji pali grlo.

"Nakon što sam odgovorio na nekoliko pitanja o svojim preferencijama okusa, uskoro sam oprezno kušao svoj prvi, personalizirani uzorak viskija. Pristojno", otkrio je.

"Zatim je uslijedio drugi. U redu, ovo nije neugodno. A onda i treći, nebeska koktel kreacija čiji mi se recept urezao u pamćenje zauvijek, poput pjesmice iz školskih dana."

Čim je vodičkinja Eleanor počela voditi grupu kroz ono što je Cranwell opisao kao "imerzivne sobe", postalo je jasno zašto je cijeli prostor procijenjen na vrtoglavih 150 milijuna funti. Unutra se nalazio labirint uglačanih zidnih zaslona od 360 stupnjeva, detekcije pokreta ruku i upečatljivih LED instalacija. Glavna pripovjedačica Evie bila je, prema njegovim riječima, "genijalka" u vođenju kroz cijelo iskustvo.

"Zatvorite oči i mogli biste pomisliti da slušate biografski unos s Wikipedije", primijetio je Cranwell. "Otvorite ih i nađete se očarani."

Šetnja kroz mračnu povijest

Sljedeća točka na rasporedu bio je posjet The Real Mary King's Close, podzemnom labirintu iznenađujuće očuvanih domova iz 17. stoljeća, smještenom tik uz Royal Mile.

Vodičkinja Makenzi preuzela je ulogu drevne sluškinje i povela grupu na jednosatnu ekspediciju kroz povijest, pokrivajući sve od kuge do skloništa od zračnih napada.

Od talijanskih delicija do morskih plodova

Osim teatralnih potraga, Edinburgh nudi i izvanredne restorane i barove. U potrazi za brzom promjenom ritma, Cranwell i njegova grupa odlučili su svratiti u Valvona and Crolla, klasičnu talijansku delikatesu u ulici s obrtničkim radnjama blizu Leith Walka.

Osnovana 1934. godine od strane Alfonsa Crolle, a danas je vodi njegova praunuka Olivia, ova naizgled šarmantna i uska obiteljska radnja širi se u više odjeljaka ispunjenih poslasticama na svakom koraku. Od slasnih sireva do opsežne kolekcije osobno biranih vina s etiketama koje je odabralo osoblje, sve vodi do restorana na katu koji ugošćuje najrazličitije goste, piše Mirror.

Foto: Shutterstock

Spuštajući se dalje niz Leith Walk, dolazite do modernijih dijelova grada. Restoran morske hrane Plaice, smješten u popularnom prostoru ASKR u ulici Constitution, pop-up je restoran ukrašen grafitima s jelovnikom usmjerenim na zdrave opcije.

"Za predjelo sam imao tanjur slasnih peri-peri tigrastih kozica koje sam stavio na topli sourdough kruh s maslacem od kamenica, nenamjerno stvorivši najotmjeniji sendvič ikad", podijelio je putopisac svoje iskustvo. "Glavno jelo, plavorepa tuna ulovljena u britanskim vodama, ali poslužena na japanski način i okupana u sezamovom ulju, bila je vrhunac večeri."

Grad po mjeri čovjeka

Tijekom putovanja, odsjeo je u hotelu Moxy Edinburgh Fountainbridge, smještenom samo 15 minuta hoda od željezničke stanice Haymarket. Kruna ponude hotela je Lochrin Rooftop Bar na šestom katu, koji je na prestižnoj dodjeli nagrada Scottish Bar and Pub Awards 2024. proglašen hotelskim barom godine.

Prema TimeOutu, Edinburgh se svrstava među 53 najbolja grada za život na svijetu. Jedna od njegovih ključnih atrakcija je inovativna scena hrane i pića, opisana kao "neprestano razvijajući izbor progresivnih barova i restorana".

Ranije 2024. godine, The Times je proglasio Edinburgh jednim od "najboljih mjesta za jesenski gradski odmor", jedinom lokacijom u Ujedinjenom Kraljevstvu koja je zaslužila tu pohvalu.

"Prošećite ovim brdovitim gradom neobičnih uličica, lukom i visokim zidinama dvorca u vremenu za džemper i traperice, ostavljajući si vremena da se popnete na njegov vjetroviti prirodni vidikovac, Arthur's Seat", napisali su.

Na kraju, Cranwell je svoje iskustvo jednostavno sažeo riječima: "Oh, Edinburgh, mislim da si me osvojio."

