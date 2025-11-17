Nikad više nećete izgubiti kofere tijekom leta: Trebate dodati samo jedan uređaj

Svake godine zračne luke gube tisuće torbi. Jedan mali uređaj može spriječiti da se to dogodi... Lokator prtljage. On nije samo dodatak putovanju, nego alat koji vam omogućuje da uvijek znate gdje je vaša prtljaga.

Većina lokatora za prtljagu radi preko Bluetooth-a, a ne preko GPS‐a. Ako je vaš lokator izvan dometa vašeg telefona, može se spojiti na druge telefone i poslati ažuriranu lokaciju. Pravi GPS lokatori koriste satelitski signal.

Oni omogućuju praćenje u stvarnom vremenu bilo gdje u svijetu, ali zahtijevaju pretplatu i mobilne podatke. Stručnjaci za selidbe iz 1st Move Internationala podijelili su najbolje savjete kako zaštititi stvari tijekom putovanja i osigurati da stignu na odredište.

Koji lokator za praćenje prtljage odabrati?

AirTag za korisnike iPhonea

Ako imate iPhone, AirTag je najbolji izbor. Koristi Appleovu Find My mrežu i precizno pokazuje gdje je kofer. Baterija traje oko godinu dana. Možete uključiti i način ''Izgubljeno'' pa tko pronađe vaš AirTag može dobiti vaše kontakt podatke.

Tile za korisnike Androida (i iOS‐a)

Tile radi na Android i iPhone uređajima. Mreža korisnika nije tako velika kao Appleova pa ažuriranje lokacije može biti sporije. Bluetooth domet može biti ograničen metalom ili zidovima, što može smanjiti preciznost dok je torba u avionu.

Savjeti za korištenje

Sakrijte lokator u koferu. Stavite ga u unutarnji džep prtljage da se ne izgubi i ne može lako ukloniti.

Provjerite bateriju. Većina baterija traje dugo, ali je bolje provjeriti stanje u aplikaciji.

Povežite lokator prije polaska. Uparite uređaj s telefonom kod kuće da se uvjerite da radi. Najbolje vrijeme za to svakako nije u gužvi na aerodromu.

