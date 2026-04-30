Destinacija koju svatko mora posjetiti: Vodič za izlet u rajski arhipelag povijesti i prirode

Na samo petnaestak minuta plovidbe od istarske obale, arhipelag Brijuni nudi bijeg u svijet gdje se netaknuta priroda isprepliće s fascinantnom poviješću i daškom nekadašnjeg glamura.

Ovaj nacionalni park, sastavljen od četrnaest otoka i otočića, jedinstveno je mjesto gdje u istom danu možete vidjeti otiske dinosaura, prošetati uz zebre i slonove te istražiti ostatke rimskih vila. Brijuni nisu samo izlet, već putovanje kroz vrijeme.

Put do otočja počinje u Fažani

Jedina ulazna točka za Nacionalni park Brijuni je pitoreskno ribarsko mjesto Fažana, smješteno svega osam kilometara od Pule. Iz fažanske luke svakodnevno isplovljava službeni brod nacionalnog parka koji posjetitelje za samo petnaest minuta prevozi do Velikog Brijuna, najvećeg i najposjećenijeg otoka.

Do Fažane je jednostavno doći iz svih dijelova Hrvatske. Putujete li automobilom iz Zagreba, put Istarskim ipsilonom traje oko tri sata. Iz Rijeke će vam trebati nešto više od sat vremena, dok put iz Splita autocestom traje oko pet sati. U Fažani postoje uređena parkirališta na kojima možete ostaviti vozilo. Za one koji preferiraju javni prijevoz, dostupne su brojne autobusne linije prema Puli, odakle do Fažane redovito vozi lokalni autobus.

Ulaznice, koje uključuju povratnu brodsku kartu i jednosatni obilazak otoka turističkim vlakićem, preporučuje se kupiti unaprijed putem službenih stranica parka, posebice tijekom ljetnih mjeseci kako biste izbjegli gužve. Cijena za odrasle u 2024. godini iznosi 35 €, odnosno 40 € ako odaberete opciju s vodstvom, dok su za djecu od sedam do 18 godina cijene niže.

Vlakićem kroz povijest i afričku savanu

Po dolasku na Veliki Brijun, posjetitelje dočekuje turistički vlakić koji ih vodi u panoramski obilazak. Već na samom početku vožnje postaje jasno zašto je ovaj otok toliko poseban. Pejzaž se neprimjetno mijenja iz gustih mediteranskih šuma u prostrane travnjake koji, sa svojim stablima krošnjama u obliku kišobrana, nevjerojatno podsjećaju na afričku savanu.

Glavna atrakcija obilaska je Safari park na sjevernom dijelu otoka. Ovdje, u prostranim ograđenim prostorima, slobodno šeću egzotične životinje poput zebri, ljama i nojeva. Najpoznatija stanovnica parka je indijska slonica Lanka, koja je na otok stigla kao poklon indijske premijerke Indire Gandhi jugoslavenskom predsjedniku Titu. Uz egzotične vrste, park je i dom autohtonim istarskim životinjama poput boškarina, istarske ovce i magarca.

Nakon safarija, putovanje se nastavlja u daleku prošlost. Na obali otoka vidljivo je više od dvije stotine otisaka dinosaura, starih i do 130 milijuna godina, koji svjedoče o prapovijesnim stanovnicima ovog područja. Obilazak uključuje i posjet jednoj od najstarijih maslina na Mediteranu. Procjenjuje se da je stara više od 1600 godina, a ovo veličanstveno stablo i danas daje plodove od kojih se proizvodi maslinovo ulje.

Titovo nasljeđe i duh prošlih vremena

Brijuni su neodvojivo vezani uz lik Josipa Broza Tita, koji je arhipelag pretvorio u ljetnu rezidenciju i mjesto susreta sa svjetskim državnicima i zvijezdama. U muzeju posvećenom tom razdoblju može se vidjeti fascinantna foto-izložba koja prikazuje Tita u društvu gostiju poput Elizabethe Taylor, Richarda Burtona i kraljice Elizabete II. Dio postava čini i zbirka prepariranih životinja, egzotičnih poklona koji se, nažalost, nisu uspjeli prilagoditi brijunskoj klimi.

Simbol tog glamuroznog doba je i legendarni Cadillac Eldorado iz 1953. godine, koji je Tito dobio na poklon i koji se i danas može vidjeti na otoku. Nezaobilazna stanica je i Koki, Titov papagaj. Ovaj šarmantni žuto-kukmasti kakadu ima više od 60 godina i još uvijek oduševljava posjetitelje svojim "razgovorom" i poziranjem.

Istražite otok vlastitim tempom

Nakon organiziranog obilaska vlakićem, posjetitelji imaju slobodno vrijeme za samostalno istraživanje. Najpopularniji način za to je unajmljivanje električnog golf-automobila ili bicikla. Mreža od dvadesetak kilometara staza vodi do skrivenih uvala, arheoloških nalazišta poput raskošne rimske vile u uvali Verige i ostataka bizantskog kastruma, ili pak do gotičke crkvice Sv. Germana. Za one koji traže odmor, plaže poput uvale Saluga nude idealno mjesto za opuštanje i kupanje u kristalno čistom moru.

Brijuni su doista mjesto koje nudi za svakoga ponešto. Spoj nevjerojatne prirode, bogate povijesti i mira čine ovaj arhipelag destinacijom koja se dugo pamti i kojoj se posjetitelji uvijek rado vraćaju.

