Stručnjaci pozivaju na oprez: Neobičan prirodni fenomen privlači sve više turista

U regiji Grobogan, u Središnjoj Javi, nalazi se Bledug Kramesan, rijedak geološki fenomen. Na ovom području, umjesto lave, iz zemlje izbija gusto sivo blato popraćeno zvukovima nalik prigušenim eksplozijama. Ovaj je fenomen postao lokalna turistička atrakcija koja privlači posjetitelje iz okolnih krajeva.

Riječ je o geološkom fenomenu koji se razlikuje od klasičnih vulkana. Na ovom mjestu, plinovi i blato pod visokim tlakom izbijaju iz unutrašnjosti Zemlje kroz pukotine u mekim sedimentnim stijenama. Rezultat je dinamičan krajolik koji se neprestano mijenja, s kraterima iz kojih eruptiraju veliki mjehuri blata, piše Reuters Connect.

Porijeklo i karakteristike fenomena

Lokalni naziv Bledug Kramesan precizno opisuje ovaj geološki fenomen. Riječ "bledug" na javanskom jeziku znači "eksplozija", aludirajući na zvuk pucanja blatnih mjehura, dok "kramesan" označava područje rižinih polja u kojem se vulkan nalazi. S geološkog stajališta, riječ je o blatnom dijapiru, strukturi koja nastaje kada se manje gusti, nestabilni materijali probijaju prema površini.

Blatna struktura doseže visinu do 25 metara iznad okolnog tla, s kraterom promjera pet metara na vrhu i procijenjenom dubinom od četrdeset metara. Iako je fenomen nedavno stekao širu pozornost, zapisi o postojanju blatnih vulkana na ovom području pronađeni su i u povijesnim rukopisima javanskih kraljevstava, što svjedoči o dugoj povijesti ovog prirodnog fenomena.

Pojačana aktivnost nakon potresa

Iako je fenomen poznat stoljećima, njegova je aktivnost nedavno intenzivirana. Stručnjaci tu promjenu povezuju s potresom magnitude 6,5 koji je 22. ožujka 2024. pogodio obližnji otok Bawean. Pretpostavlja se da je potres aktivirao postojeće rasjede u tlu, čime je omogućen lakši prodor plinova i blata na površinu. U neposrednoj blizini nalazi se i poznatiji blatni vulkan Bledug Kuwu, što ukazuje na izraženu geološku aktivnost cijele regije.

U obližnjem selu Sendang Rejo, stanovnici, uključujući i djecu, s sigurne udaljenosti promatraju erupcije blatnih mjehura. Među lokalnim poljoprivrednicima prevladava vjerovanje da blato iz vulkana obogaćuje okolno tlo i time doprinosi plodnosti njihovih polja.

Zahvaljujući popularnosti na društvenim mrežama, Bledug Kramesan je postao popularno odredište, no stručnjaci pozivaju na oprez. Geološka služba Indonezije kontinuirano nadzire područje te upozorava na potencijalnu opasnost od urušavanja tla u blizini kratera. Lokalnom stanovništvu savjetuje se oprez i izbjegavanje panike, uz poštovanje sigurnosnih preporuka.

