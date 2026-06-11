[KVIZ] Ova pitanja o hrvatskim sportašicama nisu lagana kao što izgledaju, zato dokaži znanje

Njihove pobjede pune naslovnice, njihovi dočeci pretvaraju trgove u mora euforije, a njihova imena postala su simbolom upornosti i pobjedničkog duha. No, koliko doista znate o hrvatskim sportašicama, heroinama koje su ispisale neke od najsvjetlijih stranica povijesti hrvatskog sporta, izvan općepoznatih slika Janice Kostelić i Blanke Vlašić?