FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAŠE HEROINE /

[KVIZ] Ova pitanja o hrvatskim sportašicama nisu lagana kao što izgledaju, zato dokaži znanje

[KVIZ] Ova pitanja o hrvatskim sportašicama nisu lagana kao što izgledaju, zato dokaži znanje
×
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Koja je atletičarka osvojila zlatnu medalju u bacanju koplja na Olimpijskim igrama u Riju 2016. godine, bacivši osobni rekord u finalu?

11.6.2026.
23:07
Webcafe.hr
Igor Kralj/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Njihove pobjede pune naslovnice, njihovi dočeci pretvaraju trgove u mora euforije, a njihova imena postala su simbolom upornosti i pobjedničkog duha. No, koliko doista znate o hrvatskim sportašicama, heroinama koje su ispisale neke od najsvjetlijih stranica povijesti hrvatskog sporta, izvan općepoznatih slika Janice Kostelić i Blanke Vlašić?

KvizKvizoviKviz ZnanjaSportHrvatske Sportašice
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike