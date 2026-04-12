Američki tim vraća se kući, Iranci nisu pristali na uvjete: 'Tražili su sve što nisu mogli dobiti ratom'

Rat na Bliskom istoku između SAD-a i Izraela protiv Irana je ušao u 44. dan.

U subotu su počeli mirovni pregovori u Islamabadu. Iran zahtjeva da Izrael prestane napadati Libanon dok Izrael i SAD tvrde da Libanon nije dio iransko-američkog primirja. Teheran na tome inzistira. Teheran želi da SAD deblokira iransku imovinu i ukine sankcije. Washington je sugerirao da je otvoren za ublažavanje sankcija, ali samo u zamjenu za ustupke Irana u vezi s njegovim nuklearnim i raketnim programima.

Iran zahtjeva da se prizna njegova vlast nad Hormuškim tjesnacem te želi naplaćivati ​​brodovima pristup. SAD traži da se za naftne tankere otvori bez ikakvih ograničenja, uključujući plovarine.

Očekuje se da će Iran tražiti odštetu za štetu nanesenu tijekom rata. SAD se o tome nije oglasio. Iran želi zeleno svjetlo za obogaćivanje urana, ali Donald Trump inzistira da to nije predmet pregovora. Izrael i SAD žele da se iranski raketni kapaciteti drastično smanje. Teheran je rekao da se o tome ne pregovara. Iran želi da američke snage napuste regiju i obvezu nenapadanja. Trump se zavjetovao da će zadržati vojsku na Bliskom istoku dok se ne postigne mirovni sporazum. Upozorio je na veliku eskalaciju ako Teheran ne ispuni uvjete.

Ključni događaji:

Počeli su pregovori u Islamabadu

Američka mornarica čisti mine u Hormuškom tjesnacu

Američki razarači prošli kroz Hormuz? Iran dao rok da se maknu

Iran: Napredak otežavaju 'uobičajeni pretjerani zahtjevi' SAD-a

Netanyahu: Izrael će se nastaviti boriti protiv Irana

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

'SAD su tražile sve što nisu mogle dobiti ratom'

6.00 - Novinska agencija Fars citirala je jedan izvor blizak iranskoj delegaciji koji je rekao: "Amerikanci su pregovorima tražili sve što nisu mogli dobiti ratom."

Rekli su da je bilo neslaganja oko Hormuškog tjesnaca i nuklearne tehnologije, između ostalih pitanja. Izvor blizak pregovaračima također je rekao Farsu da je "američki tim tražio izgovor da napusti pregovarački stol".

Druga novinska agencija, Tasnim, citirala je izvor koji je rekao da se "Iran ne žuri s pregovorima". Obje novinske kuće blisko su povezane s teheranskom vladom i opisane su kao "poluslužne" grane države.

Dogovor nije postignut, američko izaslanstvo vraća se kući

5.00 - Američki potpredsjednik J. D. Vance izjavio je u nedjelju da njegov pregovarački tim napušta Pakistan nakon što ni nakon 21 sata pregovora nije postignut dogovor s Iranom.

Vance je kazao da se američki pregovarači vraćaju kući jer Iran nije pristao na američke uvjete, uključujući obvezu da neće razvijati nuklearno oružje.

„Loša vijest je da nismo postigli dogovor i mislim da je ta vijest mnogo lošija za Iran nego za Sjedinjene Države“, rekao je Vance.

„Dakle, vraćamo se bez postignutog dogovora. Vrlo smo jasno dali do znanja koje su naše crvene linije.“

Vance je rekao da je tijekom pregovora nekoliko puta razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

"Mi jednostavno moramo vidjeti predanost Irana da neće razvijati nuklearno oružje i alate koji bi mu omogućili da takvo oružje brzo razvije", rekao je Vance na kratkoj tiskovnoj konferenciji u Islamabadu. "To je naš temeljni zahtjev".

Američki potpredsjednik je napomeno da je iranski nuklearni program „uništen“, ali je naglasio da je "potrebna temeljna predanost" Teherana da takvo oružje neće razvijati u budućnosti.

„To još nismo vidjeli. Nadamo se da hoćemo.“

Vance je time sugerirao, piše CNN, da je iranski nuklearni program najveći problem u pregovorima.

"Odlazimo odavde s vrlo jednostavnim prijedlogom, našom najboljom i konačnom ponudom. Vidjet ćemo hoće li je Iranci prihvatiti", zaključio je Vance.

Iranski mediji, koji su prethodno objavili da između Washingtona i Teherana postoje prijepori u pregovorima, ali da će oni biti nastavljeni u nedjelju, sada za njihov prekid okrivljuju američku stranu.

"Nerazumni zahtjevi" Sjedinjenih Država uzrokovali su propast pregovora u Islamabadu između Irana i Sjedinjenih Država usmjerenih na okončanje rata na Bliskom istoku, objavila je u nedjelju iranska državna televizija (IRIB).

"Iranska delegacija neumorno je i intenzivno pregovarala 21 sat kako bi branila nacionalne interese iranskog naroda. Unatoč raznim inicijativama s njezine strane, nerazumni zahtjevi američke strane spriječili su napredak pregovora. Oni su stoga završeni", objavio je IRIB.

Ovi razgovori, bez presedana između dvije neprijateljske nacije od Islamske revolucije 1979. godine, odvijali su se u trilateralnom formatu, uz sudjelovanje pakistanskih dužnosnika koji su olakšali sklapanje dvotjednog primirja koje je stupilo na snagu u srijedu.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da mu je "posve svejedno" hoće li pregovori uspjeti.

"Mi pobjeđujemo u svakom slučaju. Vojno smo ih potpuno porazili", kazao je u kratkom obraćanju novinarima s travnjaka Bijele kuće.

Američku delegaciju na pregovorima predvodio je potpredsjednik J.D. Vance, u pratnji posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, zeta predsjednika Trumpa. Iran su predstavljali utjecajni predsjednik parlamenta Mohamad Bagher Galibaf i ministar vanjskih poslova Abas Aragči.