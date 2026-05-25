Hrvati prelomili: Ovoliko treba iznositi mininalna mirovina, a i plaće bi nam trebale biti veće

Vlada bi danas trebala dobiti finalne izračune i prijedloge o ukidanju poreza na mirovine od iduće godine. Ministar Ružić zasad ne otkriva detalje. Poručuje da je ta tema "u fazi odlučivanja na razini Vlade".

Od prije se zna da je Vlada sklona prihvatiti prijedlog koalicijskog partnera HSU-a, iako ova promjena neće pomoći najosjetljivijoj skupini društva jer umirovljenici s mirovinom nižom od 600 eura ionako ne plaćaju taj porez, pa im mirovina neće rasti.

Rasla bi onima s višom mirovinom, trenutačno je takvih oko 490 tisuća. Država na godinu na tom porezu ubire oko 180 milijuna eura.

"Ta odluka je bila u razmatranju odnosno, o njoj se govorilo i ranije. Mogu samo reći da je ona uvijek aktualna i da ova Vlada naše sugrađane starije životne dobi, umirovljenike, pokušava tretirati na najbolji način. Ne samo kontinuiranim dizanjem mirovina i neupitno je da će se obećani, odnosno cilj od 800 eura u ovom mandatu doseći i sigurno prevladati. Dakle, i iznad 800 eura.", rekao je ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić.

Kolika mirovina je dovoljna?

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: "Kolika mirovina je dovoljna za normalan život umirovljenika?" Evo nekoliko vaših odgovora:

"Minimalna 1200 € da si možeš normalno nešto priuštiti, bez ikakvog luksuza", kaže Vesna.

"Tisuću eura, a plaće nijedna ispod 1500 za puno radno vrijeme. 1500 eura minimalac", kaže Tanja.

"Sigurno iznad 1000 eura, sve ispod toga je malo. I umirovljenici su ljudi koji moraju živjeti i imaju svoje potrebe", kaže Ivana.

"Jednako kao i plaća. Umirovljenici nemaju niže cijene", kaže Božena.

"Dvije tisuće eura, da možeš na more, u kino, kazalište, u restoran na neki ručak il ivečeru, da imaš starost dostojnu čovjeka", kaže Dubravka.

"Tisuću, a plaća 2500 eura!", kaže Neno.

"Minimalna penzija bi trebala biti toliko da pokrije troškove staračkog doma, plus džeparac da si mogu kupit neke sitnice", kaže Loredana.