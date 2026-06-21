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Izazvala opću pomutnju na SP-u zbog dekoltea: 'Što ću, pa ne mogu ih skinuti'

Izazvala opću pomutnju na SP-u zbog dekoltea: 'Što ću, pa ne mogu ih skinuti'
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Foto: Screenshot - X

Sandra Cueves oglasila se priopćenjem zbog pozornosti koje je izazvao njezin dekolte

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Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
21.6.2026.
11:13
Screenshot - X
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Sandra Cuevas (40.), bivša čelnica gradske četvrti Cuauhtémoc u Meksiku, morala je objaviti priopćenje nakon što je izazvala veliku pozornost tijekom Svjetskog prvenstva zbog svog izgleda. Glamurozna Sandra Cuevas slavila je s meksičkim navijačima dok je njezina reprezentacija izborila plasman u nokaut fazu. Meksiko je pobijedio i Južnu Afriku i Južnu Koreju bez primljenog gola.

Cuevas je uživala u turniru i popratnim događanjima.

Bivša političarka privukla je veliku pozornost na društvenim mrežama nakon što se pojavila u odjevnoj kombinaciji koja je istaknula njezin duboki dekolte dok je bila s drugim navijačima “El Trija”.

Mnogi njezini obožavatelji komentirali su njezin izgled i fizički atraktivan dojam. Čak su je usporedili s ikoničnom manekenkom Mar Castrom, koja je globalnu slavu stekla kao “Chiquitibum” tijekom Svjetskog prvenstva 1986. u Meksiku.

Cuevas se na cijelu situaciju osvrnula na ležeran i šaljiv način putem društvenih mreža, javlja britanski tabloid The Sun. 

Napisala je u priopćenju: 

"Chiquitibum… pa, ljudi, što mogu, ne mogu ih jednostavno skinuti Taj su mi nadimak već dali 1986. i zabavlja me, sviđa mi se. Ne doživljavam to kao napad, bit će onih koji to tako vide i shvate pogrdno, ali takvi smo mi Meksikanci.”

Izazvala opću pomutnju na SP-u zbog dekoltea: 'Što ću, pa ne mogu ih skinuti'
Foto: Screenshot - X

Političarka je odlučila ignorirati negativne komentare i nastaviti uživati u atmosferi s drugim navijačima na turniru.

Na društvenim mrežama dobila je i brojne poruke podrške od fanova koji su bili zadovoljni što se zabavlja.

Jedan korisnik je napisao: “

"Kao kad učenici shvate da su i nastavnici ljudi izvan škole.”

Drugi je komentirao:

"Izgleda sjajno, neka je ostave na miru.”

Izazvala opću pomutnju na SP-u zbog dekoltea: 'Što ću, pa ne mogu ih skinuti'
Foto: Screenshot - X

Treći je napisao:

“Ostavite baddie cure na miru omg.”

Dok je jedan oduševljeni fan dodao: “Trebamo više političara poput nje.”

Cuevas je na društvenim mrežama podijelila i video svog dosadašnjeg boravka na Svjetskom prvenstvu.

Video se sastoji od isječaka nje i drugih meksičkih navijača koji poziraju pred kamerom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by El Financiero (@elfinanciero_mx)

Cuevas je bila načelnica općine Cuauhtémoc u Mexico Cityju od listopada 2021. do ožujka 2024.

Zastupala je Stranku demokratske revolucije, u koaliciji sa Strankom nacionalne akcije i Institucionalnom revolucionarnom strankom. Sada radi kao koordinatorica za Mexico City u okviru političkog pokreta Mexico Nuevo.

Ona i organizacija trenutačno pokušavaju dobiti službenu registraciju kako bi bili priznati kao politička stranka.

Tko je Sandra Cuevas?

andra Xantall Cuevas Nieves obnašala je dužnost gradonačelnice četvrti Cuauhtémoc u Mexico Cityju od 2021. do 2024. godine. Tijekom mandata istaknula se kao političarka koja često privlači pozornost javnosti, među ostalim pojavljujući se u policijskoj opremi te sudjelujući u akcijama usmjerenima na uklanjanje bespravnih terasa i rješavanje komunalnih problema.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Njezin mandat obilježile su i kontroverze te afere. Godine 2022. privremeno je suspendirana zbog optužbi za zlouporabu položaja i incidenta s dvojicom policajaca. Cuevas je te optužbe odbacila, tvrdeći da se radi o politički motiviranom postupku, a kasnije se vratila na funkciju.

Kako Meksiko igra na SP-u?

Meksiko je na Svjetskom prvenstvu 2026. ušao u turnir kao jedan od domaćina i odmah potvrdio status favorita u svojoj skupini.

U skupini A igrali su protiv Južne Afrike, Južne Koreje i Češke. Turnir su otvorili s dvije pobjede. Prvo protiv Južne Afrike (2-0), a zatim i protiv Južne Koreje (1-0), čime su već nakon drugog kola osigurali prolazak u nokaut fazu i praktički prvo mjesto u skupini.

Ključna utakmica bila je protiv Južne Koreje, gdje je pogodak Luisa Roma nakon greške protivničkog golmana donio Meksiku pobjedu i prolazak dalje.

Meksiko je već osigurao plasman u nokaut fazu (Round of 32) kao pobjednik skupine A i prvi tim koji je to napravio na SP-u 2026.

Tablice omogućuje Sofascore

Svjetsko Prvenstvo 2026.MeksikoGrudi
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