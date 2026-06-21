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Ukrajinski udar na Krim: Pogođen naftni terminal, goriva ima samo za hitne službe

Ukrajinski udar na Krim: Pogođen naftni terminal, goriva ima samo za hitne službe
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Foto: Screenshot X Volodimir Zelenski

Ukrajinska vojska posljednjih mjeseci gotovo svakog tjedna izvodi napade na rusku energetsku infrastrukturu

21.6.2026.
10:51
Hina
Screenshot X Volodimir Zelenski
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Četiri osobe poginule su, a 28 ih je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu dronovima na Krim pod ruskom kontrolom, izvijestio je ruski guverner. Nakon napada privremeno je obustavljena distribucija goriva na benzinskim postajama diljem poluotoka.

Odvojeno od toga, lokalne vlasti u ruskoj Krasnodarskoj regiji priopćile su da je u ukrajinskom napadu dronom na putnički trajekt poginula jedna osoba, dok je naftni terminal zahvatio požar.

Zbog sigurnosne situacije privremeno je obustavljen i trajektni promet preko Kerčkog tjesnaca, koji povezuje Krim s Krasnodarskom regijom.

Pogođeni skladište i naftno postrojenje

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u nedjelju da je ukrajinska vojska pogodila skladište nafte u Kerču, gradu na Krimu, kao i postrojenje za transport nafte u ruskoj Krasnodarskoj regiji.

S druge strane, guverner Krima Sergej Aksjonov objavio je da je zbog napada obustavljena distribucija goriva na svim benzinskim postajama na poluotoku.

"Danas, 21. lipnja, od 9 sati ujutro prodaja goriva na krimskim benzinskim postajama obustavljena je za gotovinska i bezgotovinska plaćanja, kao i za korištenje vaučera namijenjenih fizičkim i pravnim osobama", poručio je Aksjonov.

Gorivo samo za hitne službe

Aksjonov je dodao da će se gorivo do daljnjega isporučivati isključivo službama koje osiguravaju funkcioniranje ključne infrastrukture i sigurnost Republike Krim.

Ukrajinska vojska posljednjih mjeseci gotovo svakog tjedna izvodi napade na rusku energetsku infrastrukturu, uključujući rafinerije, naftovode i skladišta nafte, s ciljem smanjenja prihoda Moskve od izvoza energenata, navodi agencija AFP.

UkrajinaNapad DronovimaKrimVolodimir Zelenski
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