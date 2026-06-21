Ukrajinski udar na Krim: Pogođen naftni terminal, goriva ima samo za hitne službe

Četiri osobe poginule su, a 28 ih je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu dronovima na Krim pod ruskom kontrolom, izvijestio je ruski guverner. Nakon napada privremeno je obustavljena distribucija goriva na benzinskim postajama diljem poluotoka.

Odvojeno od toga, lokalne vlasti u ruskoj Krasnodarskoj regiji priopćile su da je u ukrajinskom napadu dronom na putnički trajekt poginula jedna osoba, dok je naftni terminal zahvatio požar.

Zbog sigurnosne situacije privremeno je obustavljen i trajektni promet preko Kerčkog tjesnaca, koji povezuje Krim s Krasnodarskom regijom.

Massive Ukrainian drone attacks on occupied Crimea.



Previously, the seaport of Kerch, the industrial zone, and the TPP terminal (a rail transshipment and storage terminal for petroleum products and liquefied natural gas) were hit. pic.twitter.com/WZ0k2WaTOx — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) June 21, 2026

Pogođeni skladište i naftno postrojenje

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u nedjelju da je ukrajinska vojska pogodila skladište nafte u Kerču, gradu na Krimu, kao i postrojenje za transport nafte u ruskoj Krasnodarskoj regiji.

S druge strane, guverner Krima Sergej Aksjonov objavio je da je zbog napada obustavljena distribucija goriva na svim benzinskim postajama na poluotoku.

"Danas, 21. lipnja, od 9 sati ujutro prodaja goriva na krimskim benzinskim postajama obustavljena je za gotovinska i bezgotovinska plaćanja, kao i za korištenje vaučera namijenjenih fizičkim i pravnim osobama", poručio je Aksjonov.

Last night, our long-range sanctions targeted the occupiers’ military logistics, oil industry, and air defense. All of this is a just response to Russia’s brutal attacks against our people. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the… pic.twitter.com/90APquETQT — Volodymyr Zelenskyy/Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2026

Gorivo samo za hitne službe

Aksjonov je dodao da će se gorivo do daljnjega isporučivati isključivo službama koje osiguravaju funkcioniranje ključne infrastrukture i sigurnost Republike Krim.

Ukrajinska vojska posljednjih mjeseci gotovo svakog tjedna izvodi napade na rusku energetsku infrastrukturu, uključujući rafinerije, naftovode i skladišta nafte, s ciljem smanjenja prihoda Moskve od izvoza energenata, navodi agencija AFP.