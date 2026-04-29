FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MOŽE LI MILITANTNIJE? /

Trump sablaznio objavom s automatskom puškom: 'Brzo se opametite!'

×
Foto: Truth Social

Američki dužnosnici tvrde da je Trump rekao svojim suradnicima da se pripreme za produljenu blokadu Irana

29.4.2026.
12:04
danas.hr
Truth Social
VOYO logo
VOYO logo

"Iran nikako da se sabere. Ne znaju kako potpisati nenuklearni sporazum. Bolje im je da se brzo opamete!", poručio je u najnovijoj objavi na društvenoj mreži Truth Social američki predsjednik Donald Trump.

Uz objavu, priložio je i fotomontažu sebe s automatskom puškom i porukom da više neće biti dobar dečko: "NO MORE MR. NICE GUY!" 

 

Produljena blokada Irana

Trump je rekao svojim suradnicima da se pripreme za produljenu blokadu Irana, objavio je list The Wall Street Journal (WSJ) u utorak, pozivajući se na američke dužnosnike.

U nedavnim sastancima, Trump je odlučio nastaviti pritiskati iransko gospodarstvo i izvoz nafte sprječavanjem brodskog prometa prema i iz njegovih luka, navodi se u izvješću, uz napomenu da smatra kako druge opcije, uključujući nastavak bombardiranja ili odustajanje od sukoba, nose veći rizik od održavanja blokade.

Reuters nije mogao odmah potvrditi navode iz izvješća.

POGLEDAJTE VIDEO: Kralj Charles stigao u Bijelu kuću, Trump: 'Jako je sladak, moja majka je bila zaljubljena u njega':

Donald TrumpIran
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike