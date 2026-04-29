Trump žestoko napao Merza: 'Nije ni čudo što Njemačka stoji tako loše'

Nakon oštrih kritika njemačkog kancelara Friedricha Merza zbog američke ofenzive na Iran, američki predsjednik Donald Trump odgovorio je u utorak žestokim verbalnim napadom.

"On nema pojma o čemu priča! Da Iran ima nuklearno oružje, cijeli bi svijet bio talac“, napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social. "Trenutno radim nešto s Iranom što su druge države ili predsjednici trebali učiniti davno", napisao je. "Nije ni čudo što Njemačka stoji tako loše, i ekonomski i inače!“

Optužio je Merza da se slaže s time da Iran treba posjedovati nuklearno oružje i hvalio vlastiti pristup.

Nekad su imali dobar odnos

Njemački kancelar i američki predsjednik nekoć su imali dobre odnose. Merz se dugo smatrao jednim od rijetkih političara s izravnim pristupom Trumpu i nekoliko je puta posjetio Bijelu kuću, a sastanci su protekli bez incidenata.

Međutim, nedavno je Merz promijenio retoriku i javno kritizirao Washington. Optužio je američku vladu da nema strategiju izlaska iz rata s Iranom.

"Iranci su očito jači nego što se očekivalo, a Amerikanci očito nemaju ni uistinu uvjerljivu strategiju u pregovorima", rekao je. "Problem s takvim sukobima uvijek je sljedeći: ne morate samo ući, već morate i izaći. To smo vrlo bolno vidjeli u Afganistanu, tijekom 20 godina. Vidjeli smo to i u Iraku."

Amerikanci su "očito ušli u ovaj rat u Iranu bez ikakve strategije", rekao je Merz. Zato je sada još teže okončati sukob.

"Pogotovo jer su Iranci očito vrlo vješti u pregovaranju, odnosno, zapravo, vrlo su vješti u tome da ne pregovaraju", rekao je Merz. "Cijelu naciju ponižava iransko vodstvo."

Bivši njemački kancelar Olaf Scholz odgovorio je na Trumpov napad na svog nasljednika rekavši da je transatlantska suradnja dovoljno jaka da izdrži razlike u mišljenjima. Takve razlike ne bi trebale ometati suradnju, rekao je socijaldemokrat Scholz u New Yorku, gdje mu je dodijeljena medalja Leo Baeck.

