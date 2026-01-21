Willa Smitha natjerali da drži udava oko vrata: Njegova reakcija postala viralna

Will Smith gostovao je u emisiji The Tonight Show kod Jimmyja Fallona kako bi promovirao novi National Geographicov putopisno-avanturistički serijal Pole to Pole with Will Smith, koji se prikazuje na Disneyju+. U seriji gledatelji prate glumca kroz neke od najekstremnijih lokacija na planetu, no cijelu epizodu obilježio je potpuno neočekivan trenutak – susret sa zmijom usred studija.

Razgovor je započeo opušteno, dok je Smith prepričavao iskustva sa snimanja u Amazoniji. Istaknuo je da ondje nije bio na klasičnom turističkom putovanju, već je radio sa znanstvenicima na terenu. Usput je otkrio i bizaran detalj – da su tijekom ekspedicije “pomuzli tarantulu”, što je i Fallona ostavilo bez riječi. Smith se našalio da tarantula vjerojatno nije bila oduševljena idejom ništa više nego on sam.

Spomenuo je i potragu za anakondom s lokalnim vodičima, naglasivši da je sve bilo povezano s istraživanjem okoliša i uzimanjem uzoraka zbog sumnje na onečišćenje vode.

Foto: Nbc/ferrari/profimedia

Voditelj ga izazvao da drži udava

Tu je Fallon osjetio priliku za show. Upitao je Smitha boji li se još uvijek zmija, a glumac je pokušao ostati smiren uz komentar da je već bio blizu anakondi. Kad ga je voditelj zatim pitao bi li mogao držati udava u rukama, Smith je pokušao izbjeći odgovor: “Pa, hipotetski…”

Fallon ga je odmah prekinuo: “Ovo je Tonight Show. Ne živimo u hipotetikama, nego u stvarnosti.” Nekoliko sekundi kasnije, “stvarnost” je doslovno stigla u studio – iz backstagea su donijeli živog udava.

Od panike do smijeha

Netko je viknuo da se upali štoperica, a Fallon je Smithu objasnio da mora držati zmiju 30 sekundi bez paničarenja. Već u prvoj sekundi glumčev izraz lica jasno je pokazivao da mu nije ugodno. “Miće se… ej”, ponavljao je dok mu se zmija omatala oko ramena, a publiku je čak zamolio da ne plješće preglasno jer mu se činilo da životinja reagira na buku.

Foto: Nbc/ferrari/profimedia

Smith je priznao da je udav nevjerojatno snažan, da je “sav od mišića” i da osjeća kako mu steže rame. U jednom trenutku se našalio da se zmiji “ne sviđa njegova majica”, što je dodatno nasmijalo publiku.

Ipak, izazov je odradio do kraja. Kad je isteklo 30 sekundi, Fallon je objavio: “Uspio si – 30!”, a studio je eruptirao kao da je Smith upravo osvojio medalju. Glumac je izgledao olakšano, ali i pomalo šokirano.

Od ledenih polova do studijskog šoka

Nakon zmijskog incidenta razgovor se vratio na seriju. Smith je ispričao da je na Južnom polu snimao na temperaturi od minus 37 te da hladnoća u jednom trenutku prestaje biti samo neugodna i počinje doslovno peći. Prisjetio se i ronjenja ispod leda na Sjevernom polu, kad je pokušao izroniti, udario u led i morao se povući natrag do rupe pomoću sigurnosnog užeta.

No koliko god te priče bile ekstremne, publika će tu večer najviše pamtiti jedno: Will Smith je možda putovao “od pola do pola”, ali najveći šok doživio je – u studiju kod Jimmyja Fallona.

POGLEDAJTE VIDEO: Crveni alarm za Antarktiku: Pingvini reagiraju na klimatske promjene brže nego ikad