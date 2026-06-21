Dario je propješačio Camino: Na kraju je razvio hrvatsku zastavu, emocije su potekle

Više od 500 kilometara, gotovo tri tjedna hodanja i bezbroj trenutaka koji ostaju urezani u sjećanje. Dario Ćović nedavno je završio svoje hodočašće Caminom de Santiago, drevnim Putom svetog Jakova koji već stoljećima privlači ljude iz cijelog svijeta.

Na stazama koje vode prema Santiago de Composteli susreo je hodočasnike iz različitih zemalja, dijelio s njima priče, emocije i izazove te, kako sam kaže, otkrio da Camino nije samo put prema odredištu, nego prije svega put prema samome sebi.

Od beskrajnih visoravni pod španjolskim suncem i simboličnog ostavljanja kamenčića na Cruz de Ferru, pa sve do trenutka dolaska pred katedralu u Santiagu, svaki korak nosio je novu lekciju, novi susret i novu uspomenu.