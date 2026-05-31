DVOSTRUKA DETONACIJA /

Snimka kao iz Paranormalnog: Ljudi čuli jeziv zvuk, otkriveno što se zapravo dogodilo

Snimka kao iz Paranormalnog: Ljudi čuli jeziv zvuk, otkriveno što se zapravo dogodilo
Foto: x/screenshot

Zvukove eksplozija, koji su se čuli oko 14.30 sati po lokalnom vremenu, zapravo je uzrokovao meteor koji je ušao u atmosferu u blizini granice New Hampshirea i Massachusettsa

31.5.2026.
11:33
Webcafe.hr
Policija i druge institucije pokrenule su istragu nakon što su ljudi diljem američke regije Nova Engleska u subotu poslijepodne prijavili dvostruku detonaciju koja je zatresla zgrade u Massachusettsu i Rhode Islandu. 

Na platformi X proširilo se nekoliko "čudnih" snimki, na kojima se čuje zvuk sličan dvama brzim detonacijama, ali bez vatre, dima ili drugih znakova koji bi sugerirali o čemu je riječ. 

Potom se oglasilo Američko meteorsko društvo (AMS) i priopćilo da je zvukove eksplozija, koji su se čuli oko 14.30 sati po lokalnom vremenu, zapravo uzrokovao meteor koji je ušao u atmosferu u blizini granice New Hampshirea i Massachusettsa. 

'Veća od obične vatrene kugle' 

Robert Lunsford, voditelj programa koji prati vatrene kugle, istaknuo je da je AMS zaprimio desetke prijava ljudi koji su čuli dvostruku detonaciju, osjetili podrhtavanje tla ili vidjeli vatrenu kuglu koja je izgledala kao zvijezda padalica na nebu.

"Definitivno je bila veća od obične vatrene kugle, široka oko metar", naveo je Lunsford.

Međutim, taj stručnjak navodi kako je malo vjerojatno da je meteor udario u tlo: "Trebali bismo više informacija o putanji, brzini u drugim aspektima da bismo sa sigurnošću mogli reći je li pogodio tlo. Ako nije izgorio u atmosferi, onda bi vjerojatno sletio u ocean. Većina ih izgori prije nego što dođu do tla."

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
