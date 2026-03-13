Novi udar na džepove: Cijena gnojiva i duplo veća, hoće li se sve preliti na kupce?

Umjesto zarade od uroda, ovih se dana zbraja rast cijena gnojiva. Počela je proljetna sjetva, prihranjuju se polja, ali se i strahuje od gubitaka.

"Ovo gnojivo koje je iza mene otišlo je 60 eura po toni gore, to nije malo novca. Urea je bila 400 eura, otišla je skoro na 800, dakle gotovo duplo", rekao je Mato Brlošić, član Upravnog odbora Hrvatske poljoprivredne komore.

Rast cijena gnojiva, uz već nešto skuplji plavi dizel, donosi i novu računicu otkupnih cijena žitarica.

"Ova cijena gnojiva, kad nam još treba baciti 300 do 500 kilograma po hektaru u prihrani, mijenja cijelu računicu. Kada usporedimo tu razliku s trenutnom cijenom pšenice, ona bi samo zbog toga morala poskupjeti oko 25 centi po kilogramu, a da mi ne zaradimo ništa", dodao je Brlošić.

Gubici i kod voćara

Voćari sada broje pupove. Ako se cijene gnojiva ne stabiliziraju, i njima prijete gubici. Pa bi umjesto oko dva eura po kilogramu, kupci uskoro jabuke mogli plaćati i više.

"Za očekivati je da će i proizvod poskupjeti. Teško je danas reći koliko. Vidite da su velike oscilacije, cijena nafte ide gore pa dolje. U konačnici će biti skuplje, ali koliko točno, teško je procijeniti“, rekao je Željko Ledinski, proizvođač jabuka.

Strah od nestašice

Osim visokih cijena gnojiva, strahuje se i od nestašice.

Hrvatska godišnje proizvede nešto manje od 200 tisuća tona gnojiva, a dio i uvozimo. Lani smo iz Mađarske uvezli oko 85 tisuća tona, iz Italije 61 tisuću, a iz Slovenije 58 tisuća tona mineralnih gnojiva.

Dio gnojiva i izvozimo. Prošle godine oko 65 tisuća tona otišlo je u Rumunjsku, gotovo isto toliko u Tursku, a oko 47 tisuća tona u Sloveniju.

Iz Ministarstva poljoprivrede poručuju da će gnojiva biti dovoljno.

"Vlada ima kontrolni paket od 25 posto dionica u Petrokemiji. Petrokemija ima dovoljne količine svih vrsta gnojiva i situacija se kontinuirano prati. Naši poljoprivrednici sigurno neće ostati bez gnojiva", rekao je Marinko Beljo, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Oglasili se iz Petrokemije

Iz Petrokemije poručuju da će osigurati dovoljne količine gnojiva za domaće tržište, ali da su cijene morali povećati.

"Zbog značajnog porasta cijena energenata, osobito plina, bili smo primorani korigirati cijene gnojiva, koje su u prosjeku porasle nešto više od 30 posto. Proizvodnja u narednom razdoblju bit će izazovna, ponajprije zbog visokih i nestabilnih cijena plina, koji je ključna sirovina u proizvodnji mineralnih gnojiva", priopćili su iz Petrokemije.

"Gnojivo koje je dovezeno u skladište prije tri, četiri ili pet mjeseci, a sada mu se diže cijena za 30 posto – to je jedan vid profiterstva koji se ne bi smio dopustiti u ovim kriznim trenucima", poručio je Mato Brlošić, član Upravnog odbora Hrvatske poljoprivredne komore.

Kako bi se to spriječilo, od Vlade traže ograničavanje cijena gnojiva jer, kažu, sva ova poskupljenja na kraju plaćaju građani.