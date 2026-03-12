Od autobusne karte pa sve do kave: Pogledajte što će sve poskupjeti zbog rata u Iranu

I srdele i kava u kafiću pa i autobusna karta Zagreb - Split. Sve bi moglo poskupjeti zbog rata u Iranu. Iako je cijena benzina porasla za tek četiri centa, iz udruge prijevoznika kažu nam da će cijena autobusne karte poskupjeti 10 posto.

A neki vozači kamiona su već digli cijene zbog predostrožnosti.

Pa je, kao i uvijek pitanje, hoće li rat biti razlog ili samo isprika za dizanje cijena.

'To ne može drastično utjecati na cijene kave'

Đắk Lắk, Kon Tum, Lâm Đồng – to su imena najjačih vijetnamskih dolina kave. Od tamo dolaze poznata robusta zrna koja i vi ispijate. Teretni brodovi krcati kavom su dosad išli kroz Sueski kanal do nas, ali zbog straha od Huti terorista najjače brodarske tvrtke preusmjeravaju brodove oko Rta dobre nade, piše Reuters. Zbog ovog ogromnog obilaska – logično prijevoz je skuplji, pa možda i vaša robusta.

Ugostitelj i vlasnik pržionice kave, Robert Pudić, kaže da bi brod koji sad ide oko Afrike netko mogao iskoristit kao razlog podizanja cijene, ali dodaje kako su cijene i sad već dosta jake.

Ali spasit će nas fenomenalan urod u Brazilu.

"Cijena kave je bila skupa, pa je pala za 30 posto i ovo sad što će poskupjeti u prijevozu ne može drastično utjecati na povećanje cijene kave", kaže Pudić.

'Cijene karata će sigurno ići gore'

Država je ograničila cijenu benzina, ali vijesti oko autobusnih karti nisu dobre.

"Cijene karate Zagreb - Split sigurno će ići gore zbog rata u Iranu. Možemo očekivat nekih 10 posto da će biti prosječno povećanje", kaže Hrvoje Meštrović, predsjednik Udruge autobusnih prijevoznika.

"Cijene, kada rastu, rastu kao rakete, a kada padaju, padaju kao perje", rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar prije nekoliko dana.

'Ne vozimo samo u Hrvatskoj'

Vodeći se ministrovom perje ekonomijom – prelazimo u sektor kamiona – onih koji voze vaše namirnice.

"Vlada je ograničila cijene goriva u Hrvatskoj, ali mi ne vozimo samo u Hrvatskoj. A osim toga već i sama neizvjesnost kod prijevoznika da bi cijene goriva mogle porasti, neki su možda digli cijene iz predostrožnosti", kaže Miljenko Goćin iz Sindikata hrvatskih vozača.

Traktori, freze, kombajni, sve mašine što donose hranu na vaš stol – tankat će se skuplje.

"Prije 15 dana smo trebali 2,5 kg pšenice za litru dizela, danas trebamo 5,2 kg za litru dizela da nije subvencije Vlade to bi bilo blizu 7", kaže Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.

'Mogu se očekivati i globalne nestašice'

Rat u Iranu je pukao baš u vrijeme korizme. Sad više jedemo ribu. Brodove koji love ribu pogoni plavi dizel.

"Možda ako bude nekih malih korekcija, ali da će neke nagle promjene biti, ne. A sad ako ne skoči gorivo još više onda će se i korigirat", kaže Antonio Šonjić, predsjednik Ceha ribara SD županije

Korekcije, korigirati – to zvuči tako lijepo, puno ljepše od poskupiti.

"Ako to bude duže potrajalo onda će sigurno utjecati i na inflaciju poljoprivredno prehrambenih proizvoda, a u slučaju dugotrajnog sukoba tada se mogu očekivati i globalne nestašice", kaže Zvjezdana Blažić, savjetnica za prehrambenu industriju i poljoprivredu

Nema srećom nestašice još na vidiku – zasad.